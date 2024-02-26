مقدّمة النشرة المسائيّة 26-02-2024



بعلبك ، بعد الجنوب والضاحية الجنوبية.. يمكن القول إن إسرائيل أكملت " ثلاثية حزب الله في مناطق ثٍقلِه ، وأكملت إيصال الرسائل الدموية بأنها ستلاحق حزب الله أينما كان في لبنان.



الضربات موضعية . في الجنوب أكثرُ من مئتي مقاتل. في الضاحية صالح العاروري، وفي بعلبك قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته استهدفت مواقع تستخدمها منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله.



بضربة اليوم تكرَّس سقوط قواعد الأشتباك ومندرجاتِ القرار 1701، فهل دخلت " حرب الإشغال " مرحلةً جديدة ؟ وإلى أين ستصل...؟

إسرائيليًا ، رفح على النار ، فقد واصل الكابينت الحربي بحث خطة رفح، لا سيما ما يتعلق باجلاء مليونٍ واربعمئة الف فلسطيني منها قبل بدء الجيش معركته فيها.



في المقابل حركة في ملف الأسرى والرهائن . وفد إسرائيلي يتوجه إلى قطر لاستكمال المحادثات بشأن الصفقة، وسط تفاؤل إسرائيلي حذر في ظل التخوف من إفشال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الصفقة, بسبب مطالبه المتزايدة, ومن بينها إبعاد كبار الأسرى الفلسطينيين، الذين قد تشملهم الصفقة المتوقّعة، إلى قطر وتركيا ودول أخرى.



قبل الدخول في تفاصيل النشرة .



فادي ابراهيم ، هبت عاصفة الموت، وهي العاصفة الثالثة ، فاختطفته ، وهو الذي أبدع في العاصفة تهب مرتين ، كما أبدع في كثير من المسلسلات, واستحق بجدارة لقب "النجم" .