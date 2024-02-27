مقدّمة النشرة المسائية 27-2-2024

حرَّك الكلام الذي قاله الرئيس الأميركيّ جو بايدن عن "هدنة رمضان" المراوحة المتعلقة بوقف النار، لكن هذا التحرك لم يصمد.



بداية ، قال بايدن: "رمضان يقترب، وهناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم القيام بأي أنشطة خلال رمضان" ، لكن حين وصل هذا الكلام إلى الشرق الأوسط، تبخَّر نسبيًا، إسرائيل وحركة "حماس" عبَّرا عن حذرهما من هذا الكلام، حتى الجانب القطريّ أبدى حذره، وعبَّر عن هذا الحذر بالقول: "نحن جميعًا نسعى إلى تحقيق هدذة، لكن الوضع على الأرض لا يزال متقلبًا".



ميدانيًا، تواصلت المعارك حيث استمر القصف العنيف على قطاع غزة ولاسيما على مدينة رفح.



لبنانيًا، التطورات العسكرية المتصاعدة والمتبادلة بين إسرائيل وحزب الله تؤشر إلى اتساع العمليات، سواء لجهة إسقاط "حزب الله" لمسيرة اسرائيلية بصاروخ أرض جو أو اغتيال

القياديّ العسكريّ في "حزب الله" حسن سلامي، والقصف الجوي الإسرائيليّ على بعلبك.



لبنانيًا، مازال الكباش قائمًا بين الحكومة والمتقاعدين الذين رفضوا حتى الساعة كل التقديمات التي اقتُرِحَت.