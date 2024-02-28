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o
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16
o
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o
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o
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مقدّمة النشرة المسائيّة 28-02-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-02-28 | 13:00
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مقدّمة النشرة المسائيّة 28-02-2024
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مقدّمة النشرة المسائيّة 28-02-2024
ينتظر العالم رد حركة حماس المتوقع هذه الليلة في قطر على مسودة باريس لصفقة الاسرى.
اسرائيل تعتبر ان شروط حماس غيرقابلة للتنفيذ، وحماس تؤكد ان الطريق امام اعلان الاتفاق طويل، اما فلسطينيو القطاع فدخلوا مأساة التقاتل على لقمة الخبز.
التوصل الى اتفاق قبل حلول شهررمضان، تريده الادارة الاميركية الديموقراطية.
فوقف النار دخل صلب الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل,ونتائج الانتخابات التمهيدية في ميشيغان,حيث صوت 100 الف شخص بعبارة uncommitted اي غير ملتزم، اظهرت استياء الناخبين العرب والمسلمين من آداء الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بالحرب، ما وضع الادارة الديموقراطية امام ضرورة استرجاع هذه الاصوات لصالحها.
وكما العالم ينتظر كذلك لبنان، الذي يمكن القول انه شهد اليوم هدوءًا نسبيا ما بعد عاصفة المواجهات في اليومين الماضيين بين حزب الله واسرائيل، ليثبت حتى الساعة مبدأ تكافوء الضربات ,من دون الانزلاق الى حرب شاملة .
هذا كله فيما أرجأت حكومة تصريف الاعمال اقرار بند قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمه، واقرت بند التقديمات الاجتماعية.
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المسائيّة
28-02-2024
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