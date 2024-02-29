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مقدّمة النشرة المسائيّة 29-02-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-02-29 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائيّة 29-02-2024
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مقدّمة النشرة المسائيّة 29-02-2024

مجزرة جديدة يرتكبها الجيش الإسرائيلي في حق الفلسطينيين .

112 شهيدا و760 جريحًا، كانوا ينتظرون المساعدات في شارع الرشيد في غزة. 

إسرائيل، ومن المرات النادرة، تعترف بالحادث، وتصفه "بالمأساة".

بحر الدم الذي سال في شارع الرشيد, طغى على كل التطورات المتعلقة بحرب غزة وصفقة الاسرى, لكنه لم يطغ على التطورات على الحدود اللبنانية الاسرائيلية.

فقد اعلن رئيس اركان الجيش الاسرائيلي هرتسي هليفي ان الاشكالية في الحل الدبلوماسي المعمول عليه مع لبنان, ان لا قدرة لاسرائيل على مراقبة حسن تنفيذه لضمان اقامة منطقة آمنة, لذلك امامها حل ثان, هو تنفيذ عملية برية واسعة في الجنوب.

في المقابل, اعلن الرئيس نجيب ميقاتي ان الهدنة التي قد تبدأ في قطاع غزة الأسبوع المقبل ستؤدي إلى مباحثات غير مباشرة لإنهاء القتال على طول الحدود الجنوبية للبنان.

وفي الحديث عن الهدنة , طرأ تطور عصراً, اذ اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن أن وقف النار في غزة لن يتم على الأرجح بحلول الاثنين المقبل لكنه يظل متفائلا.

في التطورات اللبنانية ايضا ، ثلاثون مليون دولار هي التكلفة الشهرية للزيادات التي أقرها مجلس الوزراء للقطاع العام .

أموال مؤمنة حسبما أكدت مصادر مصرف لبنان للـLBCI. 

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