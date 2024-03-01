مقدمة النشرة المسائية 01-03-2024

يومٌ حافل بالتصعيد، من غزة إلى سوريا.



كتائب عز الدين القسام تعلن مقتل سبع رهائن في غزة في قصف إسرائيلي على القطاع.



في بانياس السورية، أحدُ كوادر البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني والذي كان يعمل مستشارا عسكريا في سوريا، وهو القيادي رضا زراعي، قُتِل في غارة إسرائيلية، وقُتل معه اثنان من حزب الله .



وتيرة التصعيد ظهرت في الاستطلاعات، فقد إرتفعت نسبة الإسرائيليين المطالبين بمهاجمة حزب الله الى سبعة وستين في المئة.



محليًا، وبعدما كثرت التساؤلات حول مصادر تمويل الزيادات الهائلة التي أعطيت للقطاع العام من دون أن تعطى أجوبة شافية، انتقلت اليوم الأسئلة حول مدى التزام الموظفين بأعمالهم، وتخفيفًا للأنتقادات، تركز اهتمام السراي الحكومي حول هذه النقطة، فكان تشديد على الطلب من الهيئات الرقابية التشدد في مراقبة الحضور وانجاز العاملين في القطاع العام المهام المطلوبة، كما والطلب من الادارات تفعيلا لرقابة التسلسلية، مع ما يترتب على ذلك من تحميل المسؤولية للرؤساء التسلسليين لا سيما المديرين العامين.



السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما لم يتحقق في السابق، على مستوى الحضور إلى العمل والإنتاجية، كيف سيتحقق اليوم؟ وما هي قدرة الهيئات الرقابية على تحقيق هذا الطلب؟



