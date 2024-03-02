مقدمة النشرة المسائية 02-03-2024

في أقل من أربعٍ وعشرين ساعة، سقط لحزب الله ستةُ مقاتلين، ثلاثة منهم في الناقورة على بعد كيلومتر من أحد مقرات قوات الطوارئ الدولية.



المواجهة تعنف في جنوب لبنان، والوضع في غزة ليس أفضل حالًا والذي تُضاف إليه اقتراب القطاع من المجاعة، وفي تطور لافت، دخلت الولايات المتحدة الأميركية على خط إسقاط المواد الغذائية من الجو.

وقد أسقطت طائراتُها قرابة الـ 35 ألف حصة غذائية.



قضية الأسرى ما زالت في المربع الأول، والتعقيدات الجديدة متأتية من الجانبين، الإسرائيلي وحماس: الجانب الإسرائيلي يتمسك بشرط معرفة عدد الأحياء من الأسرى، فيما حماس تعلن تباعًا عن أسرى قُتلوا بالقصف الإسرائيلي.



على جبهة اليمن، الجديد اليوم، الإعلان عن غرقِ سفينةٍ بعد إصابتها قبل أيام واندلاع النيران فيها.



داخليًا، استراحةُ نهاية الأسبوع بعد تطور زيادة الأجور في القطاع العام، وما يمكن أن تُحدِثَه هذه الخطوة من أعباء إضافية على مالية الدولة.