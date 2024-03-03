مقدمة النشرة المسائية 3-3-2024

على وقع الضربات على رفح، بدأت عملية جس نبض التفاوض في ما يتعلق بقضية الأسرى التي يبدو حتى الآن أنها لم تنضج بعد في ظل الشروط والشروط المضادة.



يعمل الجميع تحت ضغط الوقت مع إقتراب بدء شهر رمضان المبارك.



واشنطن تُمسِك العصا من الوسط، فهي من جهة تسقط المساعدات الإنسانية في غزة، وهي من جهة ثانية ترمي الكرة في ملعب حماس لجهة رفع السقف.



الإحتقان في غزة قابله تعقيدات في اليمن مع غرق إحدى السفن التي تحمل أطنانا من الأمونيوم، ويُخشى أن يؤدي هذا الأمر إلى كارثة بيئية ما لم تتم المعالجة.



في لبنان، الموفد الأميركي آموس هوكستين غداً في بيروت، فيما يعيش الجنوب على وقع التصعيد والتهدئة في آن واحد، مع ما يعني ذلك من انعكاسات سلبية على كل المستويات وفي مقدمها المستوى التربوي والمستوى الإقتصادي في ظل شلل الأوضاع.



