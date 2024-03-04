مقدمة النشرة المسائية 4-3-2024

في لبنان، النجم هوكستين... في إسرائيل، النجم نتنياهو ... في واشنطن، النجم بني غانتس.



هوكستين في حارة حريك، لا جسديًا بل من خلال رسالةٍ حملها إلى الرئيس بري لتصل إلى السيد نصرالله.



في رسالة هوكستين أن الهدوء يجب أن يكون مستداماً عند الخط الأزرق, وأن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار ليس حلًا.



وفي الرسالة ايضًا أن الهدنة مقدِّمة لحل نهائيّ عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ما يتيح عودة السكان من الجانبين، ويمنع أي تدهور عسكري في المستقبل.



مفاجأة هوكستين أنه تعقَّب وزير الطاقة إلى مطار بيروت، قبل أن يُقلِع الأخير إلى باريس.



البحث تركَّز على إمكان استجرار الغاز من مصر والكهرباءَ من الاردن عبر سوريا، والدورِ المساعد الذي يمكن أن يلعبه المبعوث الاميركي في هذا الاطار.



المفاجأة الثالثة، لقاء هوكستين وفداً من المعارضة ضمّ الكتائب والقوات وحركةَ الاستقلال.



نجم اسرائيل اليوم, نتنياهو, بعدما رفض الكابينت الحربي مطلبَه الحصولَ على أسماء الأسرى لدى حماس والتنظيمات الأخرى في غزة، الذين ستشملهم الصفقة، شرطاً لمشاركة الوفد الإسرائيلي في المفاوضات.



ونجم واشنطن بني غانتس الذي يزور العاصمة الأميركية من دون رضى رئيس الوزراء، في رسالة اميركية شديدة اللهجة لنتياهو.