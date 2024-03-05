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مقدمة النشرة المسائية 05-03-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-05 | 13:00
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مقدمة النشرة المسائية 05-03-2024
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مقدمة النشرة المسائية 05-03-2024

يقترب حلول شهر رمضان المبارك ، لكن الحلول لا تقترب : مفاوضات تبادل الأسرى تراوح مكانها، قيادي في حماس قال لرويترز "الوفد سيبقى في القاهرة اليوم لمزيد من المحادثات ومن المتوقع أن يتم إنهاء هذه الجولة من المحادثات في نهاية اليوم". ثلاثة مصادر أمنية مصرية  قالت لرويترز إن إسرائيل وحماس لديهما الرغبة في التوصل إلى اتفاق لكنهما متمسكتان بمطالبهما التي تعرقل الاتفاق حتى الآن. 

واشنطن عبر وزير خارجيتها تضغط في هذا الاتجاه : 
بلينكن خلال لقائه رئيس الوزراء القطري في واشنطن، أعلن أن  "لدينا فرصة لحصول وقف فوري لإطلاق النار يمكّن رهائن من العودة إلى ديارهم ولزيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الفلسطينيي ، ولكن على حماس اتخاذ القرارات حول ما إذا كانت مستعدة للانخراط في وقف إطلاق النار هذا".

في المقابل ، التسوية غير واردة في قاموس نتنياهو الذي أضيفت إلى مشاكله أزمة مع واشنطن تمثلت في استقبال أحد أشرس معارضيه في الحكومة الوزير بني غانتس المرحَب به ليس فقط في واشنطن بل في لندن أيضًا ، هذه الرسالة المزدوجة من واشنطن ولندن إلى نتنياهو لم تجعله يتراجع ، بل يتمسك بموقفه لجهة السير وفق الخطة التي يضعها ، غير آبه بالضغوطات والرسائل السياسية التي يتولى إيصالها وزراء في حكومته.

على جبهة جنوب لبنان ، تصعيد هذا المساء تمثل في غارة إسرائيلية سقط فيها عدد من الشهداء، ومن هذا التطور الأمني نبدأ.  

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