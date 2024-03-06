مقدمة النشرة المسائية 6-3-2024

الخبر السيئ عسكريّ، والخبر الجيِّد نقديّ.في حرب غزة تُبذَل جهود أميركية قطرية ومِصرية، لتحقيق وقفٍ للنار للأسبوع الأول من رمضان، على الأقل، بعدما وصلت المفاوضات في القاهرة الى طريق مسدود.الكابينت الحربيّ الاسرائيليّ يبحث هذا المساء في سبل التعامل مع احتمال فشل جهود الصفقة، خلال شهر رمضان.على جبهة جنوبي لبنان، وزير الأمن الأسرائيليّ يوآف غلانت، يتحدث عن وجوب معرفة الوضع في مواجهة "حزب الله"، ويقول : "إنهم يقومون بعمليات ويقربوننا الى نقطة حسمٍ، قد نضطر معها الى اتخاذ قرارٍ وفق ما يجب فعله. بالنسبة لنا فان المهمة الاسمى اليوم إعادةُ سكان الشمال الى بيوتهم، إما بعمليةِ تسوية او بعملية عسكرية حربية."الخبر النقديّ الجيد من مِصر... رئيس الوزراء المصريّ مصطفى مدبولي أعلن اليوم، أنّ حكومته "وقعت اتفاقًا" مع صندوق النقد الدوليّ، يقضي برفع قيمة قرضهِ لمصر من 3 مليارات الى 8 مليار دولار.جاء هذا الاعلان بعد بضع ساعات من خفض قيمة الجنيه المصريّ إلى أكثر من الثلث، اثر قرار من البنك المركزي برفع الفائدة 600 نقطة، وهي اجراءات كان صندوق النقد الدوليّ اشترط اتخاذها من أجل مساعدة مِصر.والواضح أنّ مِصر امتثلت لطلبات صندوق النقد، وصحّحت مطالباتٍ بتوحيد سعر الدولار، وتركِه يتفاعل مع السوق، ما اتاح رفع نسبة حصولها من القروض.