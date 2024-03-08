الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 8-3-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-08 | 13:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 8-3-2024
2
min
مقدمة النشرة المسائية 8-3-2024
حسمت الولايات المتحدة الأميركية مسألة المساعدات لغزة، من خلال الممر البحري من قبرص إلى غزة.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أملت في يُفتَح الممر بعد غد الأحد، في وقت تحذر الأمم المتحدة من خطر المجاعة في القطاع. اللافت في كلام فون دير لاين إشارتُها إلى أن الإمارات ساعدت في تنشيط الممر، من خلال تأمين الدفعة الأولى من العديد من شحنات البضائع إلى شعب غزة.
ما هو الموقف الأسرائيلي من هذه الخطوة..؟ تل ابيب عبَّرت عن ترحيبها، وقال المتحدث باسم الخارجية إننا "نبارك هذا المسار، وهذه المبادرة ستسمح بزيادة المساعدات الإنسانية بعد فحصٍ أمني وفق المعايير الإسرائيلية".
بالتزامن، كشفت قناة " العربية " أن السعودية تستضيف بعد غد الأحد اجتماعاً سداسياً عربياً لبحث إنهاء الحرب على غزة وإدخال المساعدات.
وأضافت "العربية" إن الاجتماع سوف تشارك فيه السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصرُ وفلسطين التي ستتمثل بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ما يعني أن الاجتماع العربي يعطي السلطة الفلسطينية القرارَ الفلسطيني.
في مقابل هذه التطورات الإيجابية، ملف الأسرى إلى مزيدٍ من التعقيد، وجبهة جنوبي لبنان على حالها. فالأجواء الاسرائيلية تشير إلى أن الجبهة الشمالية مع لبنان باتت مصدر قلق كبير للاسرائيليين، بعدما استخلص أكثر من بحث أمني، أن هذه المنطقة تجلس على برميل بارود، قد ينفجر نتيجة أي حدث إستثنائي، فتصل نيرانه الى مختلف الجبهات.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
8-3-2024
مقدمة النشرة المسائية 07-03-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-07
مقدمة النشرة المسائية 07-03-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-07
مقدمة النشرة المسائية 07-03-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-06
مقدمة النشرة المسائية 6-3-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-06
مقدمة النشرة المسائية 6-3-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-05
مقدمة النشرة المسائية 05-03-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-05
مقدمة النشرة المسائية 05-03-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-04
مقدمة النشرة المسائية 4-3-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-04
مقدمة النشرة المسائية 4-3-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-07
مقدمة النشرة المسائية 07-03-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-07
مقدمة النشرة المسائية 07-03-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-06
مقدمة النشرة المسائية 6-3-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-06
مقدمة النشرة المسائية 6-3-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-05
مقدمة النشرة المسائية 05-03-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-05
مقدمة النشرة المسائية 05-03-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-04
مقدمة النشرة المسائية 4-3-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-04
مقدمة النشرة المسائية 4-3-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:02
التحقيقات مستمرة في قضية إختفاء شبل أسد في أبي سمرا
أخبار لبنان
07:02
التحقيقات مستمرة في قضية إختفاء شبل أسد في أبي سمرا
0
صحف اليوم
00:44
بو صعب لـ"الأنباء الالكترونية": الأهداف التي وضعها لبنان كرّرها هوكشتاين وهي الاستقرار على الحدود
صحف اليوم
00:44
بو صعب لـ"الأنباء الالكترونية": الأهداف التي وضعها لبنان كرّرها هوكشتاين وهي الاستقرار على الحدود
0
عالم الطبخ
10:34
السلمون المشوي بكريمة مميزة ولذيذة... تعلموا هذه الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:34
السلمون المشوي بكريمة مميزة ولذيذة... تعلموا هذه الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
موضة وجمال
2024-03-02
ملكة جمال العالم: ياسمينا زيتون تتفوق في تحدي عرض الازياء
موضة وجمال
2024-03-02
ملكة جمال العالم: ياسمينا زيتون تتفوق في تحدي عرض الازياء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في إسرائيل... تفاوت شعبي إزاء الموقف من الحرب وصفقة التبادل
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في إسرائيل... تفاوت شعبي إزاء الموقف من الحرب وصفقة التبادل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الثواني الأخيرة حسمت معظم مباريات الـNBA فجر اليوم بتوقيت بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الثواني الأخيرة حسمت معظم مباريات الـNBA فجر اليوم بتوقيت بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قريبًا... المساعدات إلى غزة بحرًا
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قريبًا... المساعدات إلى غزة بحرًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أثناء رسالة بايدن للكونغرس… الإحتجاجات خارج الكابيتول وداخله
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أثناء رسالة بايدن للكونغرس… الإحتجاجات خارج الكابيتول وداخله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"هنا لا يوجد يوم للمرأة" عبارة تختصر معاناة النساء الفلسطينيات النازحات إلى مخيم في رفح
تقارير نشرة الاخبار
13:36
"هنا لا يوجد يوم للمرأة" عبارة تختصر معاناة النساء الفلسطينيات النازحات إلى مخيم في رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الفن اللبناني مجددًا في باريس!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الفن اللبناني مجددًا في باريس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مدينة السينما اللبنانية: مستقبل سياحي إقتصادي في خطواته الأولى
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مدينة السينما اللبنانية: مستقبل سياحي إقتصادي في خطواته الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ألفت قصة إمرأة متى صممت وصلت رغم قساوة الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ألفت قصة إمرأة متى صممت وصلت رغم قساوة الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المغتربون اللبنانيون المنتشرون: ركيزة أساسية للبنان إقتصاديًا وسياسيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المغتربون اللبنانيون المنتشرون: ركيزة أساسية للبنان إقتصاديًا وسياسيًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
16:43
المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!
منوعات
16:43
المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!
2
آخر الأخبار
14:35
باسيل لـ جدل: الدفاع عن النفس حق مشروع لكن قرار الهجوم ليس أمراً تلقائياً وبالرغم من أنني أتفهم الاستباق لسبب معيّن لكن لماذا ربط كل الامور بغزة؟
آخر الأخبار
14:35
باسيل لـ جدل: الدفاع عن النفس حق مشروع لكن قرار الهجوم ليس أمراً تلقائياً وبالرغم من أنني أتفهم الاستباق لسبب معيّن لكن لماذا ربط كل الامور بغزة؟
3
منوعات
15:44
رجل قرر أن يتبرع بكليته لزوجته وأم أطفاله... ما اكتشفه غيّر حياته: "تبرّع بكليتك لشقيقتك وامضي قدما"!
منوعات
15:44
رجل قرر أن يتبرع بكليته لزوجته وأم أطفاله... ما اكتشفه غيّر حياته: "تبرّع بكليتك لشقيقتك وامضي قدما"!
4
فنّ
06:21
إيلي صعب في أحدث ظهور مع أبنائه الثلاث... والجمهور: "العائلة الملكيّة اللبنانيّة" (صور)
فنّ
06:21
إيلي صعب في أحدث ظهور مع أبنائه الثلاث... والجمهور: "العائلة الملكيّة اللبنانيّة" (صور)
5
حال الطقس
01:38
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان... متى يعود الاستقرار التام؟
حال الطقس
01:38
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان... متى يعود الاستقرار التام؟
6
أخبار دولية
07:00
قطر هددت بطرد مسؤولي حماس في هذه الحال
أخبار دولية
07:00
قطر هددت بطرد مسؤولي حماس في هذه الحال
7
اقتصاد
02:29
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:29
إنخفاض في أسعار المحروقات
8
خبر عاجل
15:12
باسيل لـ "جدل": نرفض الممارسة الاحادية من الحكومة وأخذ صلاحيات الرئيس لذلك يجب التلاقي لوضع موقف موحد وخطة واحدة وطنية تكون بكركي حكماً مظلته
خبر عاجل
15:12
باسيل لـ "جدل": نرفض الممارسة الاحادية من الحكومة وأخذ صلاحيات الرئيس لذلك يجب التلاقي لوضع موقف موحد وخطة واحدة وطنية تكون بكركي حكماً مظلته
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More