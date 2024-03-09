مقدمة النشرة المسائية 9-3-2024

مقابل كل الحروب والسياسة وكل ما تحمله من بشاعة، نوّر لبنان اليوم في مباريات ملكة جمال العالم، وحملت ياسمينا زيتون كل ما نختزنه من جمال وثقافة وحب للحياة لتتحدى به جميلات العالم، فتوجت وصيفة لملكة جمال العالم التشيكية وملكة على جميلات آسيا وأوقيانيا وأدخلت الفرحة الى قلوبنا جميعا.



فرحة منستاهلها، مع كل ما نعانيه من حروب وبشاعة، بلغت حد الكارثة في قطاع غزة... قطاع ينتظر مصير وقف النار، بعدما أعلنت اسرائيل انها

لن تتنازل أمام أي شروط وضعتها حماس لوقف النار الكامل في غزة مقابل اطلاق أسراها، وستنتظر في الساعات المقبلة، امكان تراجع الحركة عن شروطها، ليتبين هل سيدخل فلسطينيو القطاع هدنة قبل رمضان أم لا؟



وعلى وقع الخشية من التصعيد الاقليمي، حض جيسي بايكر نائب مساعد وزير الخزانة الأميركي، السلطات السياسية والنقدية في لبنان على العمل على منع تحويل الأموال الى حماس عبر لبنان.



بيكر طالب باتخاذ اجراءات صارمة ضد ما أسماها القطاع الكبير من الخدمات المالية غير المشروعة، الذي يضاف الى ما يعرف بالكاش ايكونومي، وهما يؤمنان حلولا لكل الخارجين عن النظام المالي العالمي.



وفي هذا الإطار، علمت وكالة الاسوشييتد برس أن بيكر أجرى محادثات مطولة وصفت بالايجابية مع حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، سمع خلالها المسؤول الأميركي التزام النظام المالي والمصرفي اللبناني بالقوانين الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والخزانة الأميركية وفقا لتعاميم مصرف لبنان، أما المؤسسات المالية غير المرخصة فهي غير خاضعة لرقابة المركزي بموجب القوانين.



وفيما تناولت المحادثات ضرورة توسعة العمل بين النظام المصرفي اللبناني والمصارف المراسلة حول العالم، يبقى السؤال الآن: من يمكن أن يضبط الخدمات المالية غير المشروعة، والصرافة غير الشرعية وعمليات تحويل الأموال المشبوهة؟ وأين الدولة من كل ذلك، وكذلك القضاء؟



في الانتظار، البداية طبعا من الجمال والفرح... وياسمينا "بنت الجنوب" وبنتنا كلنا، يللي كبرت قلبنا وفرحتنا...