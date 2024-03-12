مقدمة النشرة المسائية 12-3-2024

ممر المساعدات الغذائية من لارنكا إلى غزة، سلك طريقه، لكن ممر الوصول إلى هدنة لم يسلك طريقه بعد.



اليوم، أبحرت سفينة من لارنكا، وهي تسحب بارجة تحمل نحو 200 طن من المواد الغذائية.



أين يترسو؟ المعلومات تتحدث عن ان المنطقة التي سيقام عليها الرصيف البحري هي منطقة "البيدر" جنوب غرب مدينة غزة، وتقع المنطقة حالياً تحت سيطرة إسرائيلية كاملة.



في المقابل، وعلى مستوى الهدنة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، استمرار الجهود القطرية والإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف النار، لكنه أشار إلى أن الوضع معقد حالياً ماذا عن اليوم التالي؟



كشفت إذاعة "ريشيت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيليّ، أنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس إمكان الاستعانة بمسؤولين داخل السلطة الفلسطينية، في مسألة بناء الأجهزة التي ستكون مسؤولة عن إدارة حياة سكان قطاع غزة، وتوزيع المساعدات الإنسانية التي تدخل إليه.



ماذا عن الجبهة مع لبنان، للمرة الثالثة تستهدف إسرائيل مدينة بعلبك وتقول إنها شملت وحدة المسيرات.



واليوم نشر الجيش الاسرائيلي إحصاءا عن عملياته على لبنان، وصولا إلى سوريا.



وقال إن الأهداف ضُربت من الجو ومن الأرض، وشملت "منشآت تخزين أسلحة ومنشآت عسكرية مخصصة للأنشطة الهجومية لحزب الله ومراكز قيادة وسيطرة عملياتية".