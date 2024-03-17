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مقدمة النشرة المسائية 17-03-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-17 | 13:49
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مقدمة النشرة المسائية 17-03-2024
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مقدمة النشرة المسائية 17-03-2024

في تحد واضح للولايات المتحدة اولا، وللوسطاء في ملف صفقة الاسرى بين اسرائيل وحماس ثانيا، أكد بنيامين نتنياهو أن الضغوط الدولية لن تمنع بلاده من تحقيق اهداف الحرب، وأن وقفها الان يعني خسارة اسرائيل، وهذا ما لن نسمح به.

رفع سقف التحدي، جاء في افتتاح جلسة الكابينت الحربي الموسع، وقبل ساعات من جولة محادثات جديدة تُعقد في قطر، وتضغط واشنطن في اتجاه انجاحها منعا لتوسع حرب لا تريدها، ويشكل لبنان جزءا منها.

في هذا الوقت، تدور الملفات المحلية في حلقة مفرغة، والعين على التحرك الجديد للّجنة الخماسية الذي يُستأنف غدا. 

تحرك يدور بدوره في حلقة الانتظار. فحزب الله الذي لطالما طالب برئيس يحمي المقاومة بحسب تعبيره، أصبح اكثر تشددا اليوم.

تشدّد عبر عنه المرشح المدعوم من ثنائي امل حزب الله، رئيسُ تيار المردة سليمان فرنجيه أمام وفد نقابة المحررين، قائلا: الكل يدرك ان لا رئيس من دون رضى المقاومة.

ترابط هذه الاحداث، يضع لبنان في الفراغ. فراغ كسرته بفرح اليوم جميلتنا "ياسمينا زيتون، التي استفادت من لحظة مشاركتها العام الفائت في "ميس يونفرس "، ففهمت ان المطلوب يتخطى الجمال, ليطال العقل والقلب والثقافة.

هي كالالاف من شبان وشابات لبنان، وضعت النجاح هدفا، اتخذت قرارها وتحدت نفسها، فعادت ملكةً يقال لها: اهلا بهالطلة من لبنان الى العالم.

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