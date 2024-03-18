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o
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o
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مقدمة النشرة المسائية 18-03-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-18 | 14:16
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مقدمة النشرة المسائية 18-03-2024
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مقدمة النشرة المسائية 18-03-2024
لا خبر يتقدم على خبر الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وهو الأول منذ أكثر من شهر. والأهم من ذلك أن البيت الأبيض هو الذي أعلن عن الأتصال ، وورد في البيان أن " الرئيس بايدن بحث مع نتانياهو في آخر التطورات في اسرائيل وغزة، بما يشمل الوضع في رفح وجهودَ زيادة المساعدة الإنسانية الى غزة".
في الموازاة ، الإتصالات شغَّالة في الدوحة من خلال لقاءات تجري هناك، تتعلق بقضية الأسرى التي ما زال يعيق التقدمَ في شأنها جملة من الألغام، تتعلق بالأسماء خصوصًا .
في الوقت الضائع ، وفي ظل مراوحة المفاوضات ، اغتالت اسرائيل العميد فايق المبحوح، الذي يشغل عملية التنسيق مع العشائر ووكالة الأونروا لإدخال وتأمين المساعدات إلى شمالي غزة.
اقتصاديًا ، مصر إلى مزيد من التعافي الإقتصادي بسبب المليارات التي يجري ضخها في الأقتصاد المصري. فقد أعلن البنك الدولي أنه يعتزم تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر، كمساعدة مالية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لمساعدتها على تلبية أولوياتها التنموية. يشمل ذلك "ثلاثة مليارات دولار دعماً مالياً للبرامج الحكومية، وثلاثةَ مليارات للقطاع الخاص.
لبنانيًا ، بدأت اللجنة الخماسية تحركها الذي استهلته من عين التينة, ثم بكركي حيث شدد البطريرك الراعي أمامها على أن السبيل للخروج من الأزمة، هو في دعوة المجلس لانتخاب رئيس في دورات متتالية يحافَظ فيها على النصاب.
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