مقدمة النشرة المسائية 19-3-2024

المحادثات في الدوحة في شأن الأسرى لم تُحدِث أي خرق بحسبِ ما كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية، من أن بلاده متفائلة بحذر لأن "الوقت ما زال مبكراً للحديث عن خرق".



وأوضح أن الاجتماع الذي جمع رئيسَ مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن الرحمن آل ثاني مع رئيس الموساد انتهى وغادر الأخير الدوحة، مبيِّناً أن اجتماعات ٍ فنية ً أخرى تجري ، ما يعني ان فريق رئيس الموساد مازال في الدوحة.



في المقابل، تصعيد ٌ من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كشف عن أنه قال للرئيس الأميركي، في الاتصال الهاتفي بينهما أمس، إنَّ إسرائيل "عازمة على استكمال عملية القضاء على حماس في رفح، ولا سبيلَ للقيام بذلك إلا باجتياح ٍ بري على الأرض".



ومن إسرائيل إلى سوريا حيث قالت وزارة الدفاع إن تل ابيب أطلقت في وقت مبكِّر ٍ اليوم الثلاثاء صواريخ َ على أهداف ٍعسكرية عدة خارج العاصمة دمشق، فيما وصفته مصادرُ مخابراتية في المنطقة ومصدران سوريان بأنه تكثيف للضربات على تحصينات لحزب الله.



لبنانيًا، تطورٌ أمني نوعي بين حزب الله والإمارات ، فقد كُشِفَ أن رئيس وحدة التنسيق والأتصال في حزب الله وفيق صفا، توجه إلى الإمارات لبحث ملف الموقوفين اللبنانيين فيها.