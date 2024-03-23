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مقدمة النشرة المسائية 23-03-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-23 | 14:17
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مقدمة النشرة المسائية 23-03-2024
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مقدمة النشرة المسائية 23-03-2024


أعلنت روسيا الحداد الرسمي غداً على 133 شخصاً، سقطوا ضحية عملية إرهابية إستهدفت ليل أمس crocus سيتي هول  في ضواحي موسكو.

لم يعد الخبر اليوم العملية، حتى ولو أنها سجلت أكبر عدد من الضحايا الذين سقطوا نتيجة الارهاب في روسيا منذ عقدين، إنما أصبح :من فعلا نفذ الهجوم الارهابي؟ 

تنظيم الدولة الاسلامية - ولاية خراسان  تبنى الهجوم .

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يتطرق في رسالته الى مواطنيه للتنظيم, انما اكد اعتقال اربعة اشخاص تورطوا مباشرة في العملية,وهم في طريقهم للاختباء في اوكرانيا.

اوكرانيا نفت الاتهامات معتبرة انها سخيفة وغير مقبولة .

اما الولايات المتحدة , فاعلنت ان لديها معلومات استخباراتية تؤكد اعلان التنظيم مسؤوليته.

مهما كانت المسؤوليات,يترقب العالم تداعيات الهجوم على ميدان  الحرب الروسية على  اوكرانيا,تماما كما يترقب تطور الحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة .

حرب دخلت مرحلة المواجهة المباشرة مجددا اليوم بين الامم المتحدة واسرائيل ,اذ طالب الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش من رفح المصرية، بوقف نار فوري انساني، وتحدث بوضوح عن مجاعة تحاصر السكان, الامر الذي دفع اسرائيل للقول:الامم المتحدة معادية لنا. 

مجاعة تضرب نساء واطفالا يعيشون كابوسا لا ينتهي، على الرغم من بعض المساعدات التي تصل اليهم، والتي لعب الاردن فيها دورا بارزا، عاينته الـ LBCI من داخل طائرة عسكرية مرت فوق ما كان يوماً؛ قطاع غزة. 
 

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