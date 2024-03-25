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مقدّمة النشرة المسائيّة 25-03-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-25 | 13:46
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مقدّمة النشرة المسائيّة 25-03-2024
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مقدّمة النشرة المسائيّة 25-03-2024
وفي اليوم الواحد والسبعين بعد المئة على حرب غزة، تبنى مجلس الأمن الدولي أول قرار له من أجل وقف فوري لإطلاق النار ، بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت, بعكس مرات سابقة كانت تستخدم فيها حق النقض، الفيتو.
امتناع واشنطن، لا استخدام حق النقض الفيتو، أثار غضب رئيس الوزراء الأسرائيلي، الذي رد بأنْ قرر أن الوفد الذي أعلن إرساله إلى واشنطن بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن ، لن يغادر إسرائيل. تهديدات نتنياهو تشير إلى تصعيد في اللهجة تجاه الأميركيين، وهو حدث غير مسبوق، بحيث إن نتنياهو يوجه تهديداً مباشراً إلى واشنطن، وانتقاداتٍ واضحة للرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته.
السؤال هنا : كيف ستتطور الأمور بعد قرار مجلس الأمن الدولي ؟ هل ستلتزم تل أبيب؟ إذا التزمت تكون حماس قد سجَّلت عليها نقطة ، وإذا لم تلتزم تكون قد دخلت في نزاع مفتوح مع واشنطن. بهذا المعنى الخيارات ضيقة أمام نتنياهو، فهل يكون الهروب إلى الأمام ، إلى رفح ، هروبًا من هذا الإحراج؟
في مذبحة كروكوس (crocus) ، تواصل موسكو طرح التساؤلات عن سبب تمسك الغرب بوقوف داعش وراء المذبحة ، فيما هي ، اي موسكو ، تصر على أن أوكرنيا تقف وراءها.
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