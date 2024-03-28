مقدمة النشرة المسائية 28-03-2024

لا الحديث عن هدنة رمضان أعطى مفعولَه، ولا ممر المساعدات ساهم في الهِدنة... كلُ المعطيات تشير إلى أن نتنياهو ماضٍ في خطته لاجتياح رفح، وقد تكون "حماس" تتعاطى مع هذا المعطى بكثير من الجدية.



في حال نفَّذ نتنياهو تهديدَه، ماذا سيكون عليه وضع الجبهة مع لبنان؟ هل ترتفع حرارة المواجهات بوتيرة أعنف عما هي عليه؟ البيت الأبيض يقول إن استعادةَ الهدوءِ على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أولوية بالنسبة إلى واشنطن، فهل هذا الموقفُ مرتبطٌ بما ستكون عليه جبهة رفح؟ وهل ستندلع هذه الجبهة قبل العيد او بعدَه؟



من حرب غزة إلى الإرهاب في روسيا، حيث اندلع سجالٌ بين واشنطن وموسكو على خلفيةِ مَن يقف وراء الهجوم: جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض كشف أن واشنطن نقلت تحذيرا مكتوبا لأجهزة الأمن الروسية من هجوم لمتطرفين، وهو واحدٌ من بين تحذيراتٍ كثيرة مقدمة إلى موسكو سلفا.



في المقابل، أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس، عن توصلِها إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع "كروكوس" والقوميين الأوكرانيين..



من العالم إلى لبنان، اليوم خميس الأسرار أو خميس الغِسل وزيارة سبع كنائس.