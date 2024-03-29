مقدمة النشرة المسائية 29-03-2024

الضربات الإسرائيلية في حلب وفي البازورية في جنوبي لبنان ، تثبت أن تل ابيب ماضية في استهداف بنك الأهداف لحزب الله: قياداتٌ ومراكزُ تخزين وتصنيعِ صواريخ.



في حلب، حصدت الغارة ما يقارب الاربعين، بينهم ستة من حزب الله، وفي البازورية استُهدِف نائب قائد وحدة الصواريخ علي عبد الحسن نعيم.



على مستوى مفاوضات الأسرى، وبعد تشدد نتنياهو، أعلن مكتبه الموافقة على توجه وفدين إلى الدوحة والقاهرة لاستئناف المفاوضات.



الوفد الأول يتوجه برئاسة رئيس جهاز الموساد إلى العاصمة القطرية في الأيام القريبة، فيما سيقود رئيس جهاز الشاباك الوفدَ الثاني إلى العاصمة المصرية.



تأتي هذه الخطوة بعد ما نُشر عن الخلافات داخل كابنيت الحرب، والانتقاداتِ التي طاولت نتنياهو باعتباره يعيق الصفقة.



في ملف رفح، كشف مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية لوكالة رويترز أنه جرى إطلاع الولايات المتحدة على "بعض جوانب" الخطة الإنسانية الإسرائيلية لهجومٍ محتمل على رفح، ولكن لم تتِم رؤية هجوم شامل بعد...



في لبنان جمود يصيب الحركة السياسية، وهذا الجمود مرشح للاستمرار حتى الثلاثاء المقبل موعدِ انتهاء العطلة.