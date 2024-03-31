الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدّمة النشرة المسائيّة 31-03-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-31 | 12:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدّمة النشرة المسائيّة 31-03-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدّمة النشرة المسائيّة 31-03-2024

حل عيد الفصح، ويكاد عيد الفطر يحل، وقطاع غزة على حاله.
أقصى أحلام أبنائه وقف نار ينهي الحرب ويحفظ أرواح الناس "اللي ضالية أي باقية"، يقول أحد الغزيين لوكالة رويترز.
ولكن أحلام الناس شيء، والسياسة وزعماؤها شيء آخر.
فحركة حماس لا تشارك في محادثات القاهرة في جولتها الجديدة اليوم، وهي أعلنت إنتظارها لما سينقله الوسطاء اليها حول وجود أي عرض إسرائيلي جديد.
أما الوفد الاسرائيلي المشارك فتقني، لم يخوله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التصرف بليونة، على رغم تعاظم الاحتجاجات الشعبية ضده ، وهو أعلن في مؤتمر صحافي منذ قليل أن لا إنتصار على حماس من دون دخول رفح التي سندخلها بالتأكيد، معتبراً أن الضغط الميداني هام لإعادة المخطوفين، وأن الدعوة الى انتخابات الآن سيؤثر على مفاوضات الاسرى. 
وعلى وقع إنتظار تطورات غزة، ينتظر لبنان، وسط تسارع التطورات الميدانية والتهديدات الاسرائيلية.
فقد نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنه وعلى رغم عدم رغبة إسرائيل وحزب الله  بتصعيد الميدان أكثر من اللازم، إلاّ أن الجيش الإسرائيلي أنهى ورشة عمل للتحضير لتحرك ضد لبنان، ستكون أقصر من حرب غزة، تتزامن مع ما أسمته الصحيفة وجود منطقة أمنية خالية في الجليل تركها أكثر من ثمانين الف مستوطن، تقابلها صورة مشابهة في الجانب اللبناني أخلاها حسب الصحيفة الاسرائيلية أكثر من مئة وعشرين الف لبناني.
السباق على أشده إذاً، في لبنان والقطاع والاراضي الفلسطينية، حيث أصر المسيحيون على إحياء العيد على أمل القيامة. 

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائيّة

31-03-2024

مقدمة النشرة المسائية ٣٠-٣-٢٠٢٤
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-25

مقدّمة النشرة المسائيّة 25-03-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-24

مقدّمة النشرة المسائيّة 24-03-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-22

مقدّمة النشرة المسائيّة 22-03-2024

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-11

مقدّمة النشرة المسائيّة 11-03-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-30

مقدمة النشرة المسائية ٣٠-٣-٢٠٢٤

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-29

مقدمة النشرة المسائية 29-03-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-28

مقدمة النشرة المسائية 28-03-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-27

مقدمة النشرة المسائية 27-03-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-28

وفاة طالبة مصابة بالسرطان بعد ساعات من احتفالها بتخرجها... ماذا حصل؟

LBCI
منوعات
2024-01-01

مناصب وفرص ونجاحات ولكن... ماغي فرح تتحدث عن برج الحوت: هذا ما ينتظره في عام 2024! (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-03-25

سيلينا غوميز حديث المتابعين بعد ظهورها دون مساحيق التجميل (صور)

LBCI
منوعات
2024-03-21

شقيقتان توأم تتزوجان من شابين توأم... ما ورد في نتيجة أطفالهم نادر للغاية وهذه التفاصيل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:43

النسخة الباريسية للالعاب الاولمبية المقبلة تحمل مبادرة تحقيق المساواة بين الجندرين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

شاب لبناني يُبدع خلطة الـ أفرو طرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

زرع كلية خنزير في جسد مريض تفتح باب الامل لوضع حد للفشل الكلوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

اردوغان.. من اسطنبول وإلى اسطنبول يعود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

في الضفة الغربية… تشكيل حكومة فلسطينية جديدة والعين على اليوم التالي للحرب

LBCI
أخبار دولية
13:11

القُمامة في رفح لإيواء عائلة مشردة

LBCI
أخبار دولية
13:08

صفقة تبادل الأسرى مبدئيًا على الطاولة من جديد ونتنياهو يواجه تصعيدًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:05

بكركي لتحييد لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

الـLBCI في القرى الحدوديّة الجنوبيّة: صلوات القيامة على وقع القذائف والغارات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
09:51

مسيرة اسرائيلية تشنّ غارة على سيارة في بلدة كونين والمعلومات الاولية تشير الى سقوط اصابة

LBCI
أخبار دولية
10:47

نتنياهو سيخضع لعملية جراحية... هذا ما في التفاصيل

LBCI
صحف اليوم
23:46

نتنياهو يريد ثمنًا كبيرًا جدًا لوقف الحرب (الأنباء الكويتية)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:09

ثلاثة أسباب تمنعك من شحن هاتفك في المطار... هذا ما كشفه خبير أمني

LBCI
آخر الأخبار
11:11

إذاعة الجيش الاسرائيلي: المستهدف في الغارة على السيارة في كونين قائد عسكري في حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
11:54

استشهاد القيادي في حزب الله اسماعيل علي الزين ‏بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارته في بلدة كونين جنوب لبنان

LBCI
حال الطقس
01:29

طقس عيد الفصح... هكذا يبدو

LBCI
اسرار
00:55

أسرار الصحف 31/03/2024

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More