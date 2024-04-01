مقدمة النشرة المسائية 01-04-2024

في أقوى ضربة توجهها إسرائيل لإيران مباشرةً في قلب دمشق، إغتالت علي محمد رضا زاهدي، القيادي في فيلق القدس، والقيادي من الصف الأول في الحرس الثوري الإيراني، في غارة دمرت مبنى قنصلية إيران في دمشق، الملاصق لمبنى السفارة الإيرانية.



القنصلية أرض إيرانية، فهل تعمِّدت إسرائيل الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران؟ وهل سقطت النظريات القائلة إن المواجهة هي مع حلفاء إيران في غزة ولبنان وسوريا واليمن، لتكون المواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران؟



والسؤال الأساسي: كيف سترد الجمهورية الإيرانية الإسلامية على هذه الضربة الكبيرة التي هي الأقسى منذ السابع من تشرين الأول الفائت، تاريخ بدء عملية طوفان الأقصى؟ وإذا قررت الرد، أين ستكون جغرافيا المواجهة؟ هل من غزة؟ هل من لبنان؟ هل من اليمن؟ وماذا سيكون عليه الموقف الأميركي من هذا التطور النوعي؟



النتيجة المباشرة الأولى أن حدث الإغتيال طغى على إحراق مجمع الشفاء في غزة، وإخراجه من دائرة الخدمات على كل المستويات...