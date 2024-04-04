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مقدمة النشرة المسائية 4-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-04 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 4-4-2024
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مقدمة النشرة المسائية 4-4-2024
تعيش إسرائيل والولايات المتحدة على نبض الرد المحتمل لإيران على الضربة التي تلقتها في دمشق: هل ترد؟ أين؟ متى؟
الدولة العبرية تتصرف على أن الرد آتٍ لا محال، فجاء الاستنفار في الداخل الإسرائيلي وفي مقرات البعثات الدبلوماسية.
على مستوى الوضع الميداني والجهود الدبلوماسية، الوضع الميداني على حاله والجهود الدبلوماسية عند المربع الأول، وهذا ما أعلنه مسؤول حماس أسامة حمدان من أنه لا يوجد تقدم في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار.
لبنانياً، جردة بالخسائر أظهرت أنها فادحة جدا، قدمتها الحكومة اللبنانية أمام السفراء، بلسان وزير البيئة، ومما جاء في الجردة: استشهاد نحو 316 شخصا وجرح نحو 909 أشخاص، إضافة إلى استشهاد أفراد من الطواقم الطبية والاستشفائية وأكثر من 90 الف نازح لبناني. الحاجات المطلوبة حتى نهاية حزيران نحو 72.4 مليون دولار، "ونحن نتحدث فقط عن تأمين الأمور الإغاثية والإنسانية. أما ما يتعلق بإعادة الأعمار أو إعادة إحياء المناطق التي تتعرض للعدوان، فهذا شأن آخر".
سئل الوزير: بماذا أجاب السفراء؟، فقال: "اليوم لم تكن هناك إجابات لأننا قدمنا عرضا".
قضائيا، حصل اليوم ما نبَّه منه الرئيس ميقاتي أمس: شكوى في فرنسا ضد ميقاتي وعائلته، من إحدى المنظمات وتجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية في لبنان. ميقاتي رد بأن الاتهامات تهدف إلى "الإساءة إليه وإلى أفراد العائلة".
البداية من مرحبا دولة...
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