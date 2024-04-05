مقدّمة النشرة المسائيّة 05-04-2024

لعلها المرة الأولى التي تضع فيها واشنطن ضغطاً هائلاً على تل أبيب لحثِّها على فتح معابر إضافية لأدخال مساعدات ، ولحثها على تسريع التحقيق في مقتل العاملين في المطبخ العالمي والذين استهدفتهم غارة إسرائيلية .

ما خلفية هذا التجاوب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؟ لعل الأخير استشعر تداعيات الغضب الأميركي ، ولاسيما لجهة تسليمه ما يحتاج إليه من أسلحة وذخائر، فسارع إلى التجاوب لأنه يريد المزيد من الأسلحة لاستكمال معركته في رفح ، وكل ما يسهِّل هذه المعركة ، لا يتوانى عن تقديمه ولاسيما التسهيلات ، بهذا المعنى فإن نتنياهو يعطي في غزة ليأخذ في رفح ، فهو لن يتوانى عن الإستمراء في حربه على حماس ، ويعتبر ان ما قام به حتى الآن ليس كافيًا لأن حماس ما زالت في رفح ، أو بشكلٍ أدق ، تحت رفح.

بالتوازي ، ينتظر العالم ولاسيما إسرائيل ردة فعل إيران على ضرب القنصلية الإيرانية في دمشق .

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في يوم القدس العالمي، أكد أن الرد الايراني على استهداف القنصلية الايرانية آتٍ لا محالة ، ولفت في كلام نصرالله قوله : " السلاح الاساسي بعد ما استخدمناه، والقوات الاساسية بعد ما طلعناها" .