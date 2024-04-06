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مقدمة النشرة المسائية 06-04-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-06 | 13:00
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مقدمة النشرة المسائية 06-04-2024
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مقدمة النشرة المسائية 06-04-2024

ساعاتٌ ويتضحُ موقفُ الكابينت الاسرائيلي: هل يرسلُ وفدا مفاوضا، صلاحياتُه موسعة الى محادثاتِ القاهرة المرتقبة غدا، والتي سينضم اليها مديرُ الاستخبارات الاميركية وليام بيرنز ام لا ؟

الواضح ان واشنطن رفعت حجمَ ضغوطِها على كلِ الافرقاء لاتمامِ صفقةِ تبادل الاسرى.

فبعد مطالبةِ الرئيس الاميركي جو بايدن رئيسَ الحكومة الاسرائيلية بضرورةِ اتمامِ الصفقة الان, تمهيدا لاطلاق جميع الاسرى ومن بينهم  الاميركيون، نقل موقع "اكسيوس" ان بايدن طلبَ الجمعة من قطر ومصر، الضغطَ على حماس للقبولِ بالصفقة وتقديمِ ضماناتٍ بذلك.

فادارةُ الرئيس الاميركي الديموقراطية، تحتاج لاتمام عمليةِ تبادل الاسرى، لا سيما ان من بينهم اميركيون, ومستشار الامن القومي الاميركي جايك سوليفان سيلتقي اهالي هؤلاء الاثنين, و كلُ ذلك على مشارفِ الانتخابات الرئاسية الاميركية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وفيما تحدي الوصول الى صفقةٍ سريعة اصبح مفصليا، اعلنت حماس مشاركتَها في المحادثات من دون التراجع عن موقفِها، هذا فيما يقترب عيد الفطر، وترتفعُ معاناة الفلسطينيين يوميا.

معاناةٌ يعيشها ايضا أهلُ الجنوب، الذين بلغ عددُ النازحين منهم حتى اليوم واحدا وتسعين الفا، سيحيون عيدَ الفطر بما تيسر، وهم كما سائر اللبنانيين ينتظرون في المطار عودةَ ابنائهم.
 

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