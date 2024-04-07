مقدمة النشرة المسائية 07-04-2024

هل تكون الجهود هذه المرة جدية أكثر من المرات السابقة، ليتم التوصل إلى " هدنة عيد الفطر"؟المؤشرات تميل إلى هذا الإحتمال مع تحول القاهرة إلى خلية نحل ديبلوماسية مخابراتية، فرئيس ال سي آي إي إجتمع مع الرئيس المصري، ووفد من حماس في القاهرة وكذلك وفد أمني إسرائيلي، ومدير المخابرات المصرية عباس كامل ينصحهم بالتجاوب والتقاط لحظة التباين الاميركي الاسرائيلي بعد غضب الرئيس بايدن من قصف قافلة المطبخ العالمي.في المقابل، أكثر من معطى يجعل التعاطي مع هذا التطور يشوبه الحذر، فرئيس الوزراء الاسرائيلي يعلن اليوم أن إسرائيل على بعد خطوة واحدة فقط من النصر في حرب غزة، متعهداً بعدم إعلان وقف لإطلاق النار حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن.المعطى الثاني الذي يدعو إلى الحذر هو ترقب الرد الإيراني على الضربة الاسرائيلية للقنصلية الإيرانية.فالمستشار العسكري للمرشد الإيراني يحيي رحيم صفوي، أعلن اليوم أن السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة في العالم، وتابع إن جبهة المقاومة قد إستعدت، لكن ماذا سيحصل؟ علينا أن ننتظر.فهل يؤثر التصعيد المحتمل ردًا على ضرب القنصلية، على جهود تحقيق الهدنة؟في التطورات الميدانية، قلص الجيش الاسرائيلي وحداته في غزة، واشنطن قللت من أهمية الخطوة وإعتبرتها "راحة وتجديد" ولا تشير بالضرورة إلى أي عمليات جديدة، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عاد وأعلن أن الإنسحاب هو إستعداد لعمليات في المستقبل ، ومنها في رفح.لبنانيًا، موقف لافت لوليد جنبلاط بعد زيارته للرئيس بري، أمل فيه " العودة الى إتفاق الهدنة عام 1949 الذي يُملي على الفريقين اللبناني والإسرائيلي منطقة معينة من الحدود فيها حد من التسلح".