مقدمة النشرة المسائية 08/04/2024

أين باسكال سليمان ؟ مَن خطفه ؟ لماذا خطفه ؟ هل لدواعٍ سياسية أو مالية ؟ هل هي عصابة منظمة تعمل بدرجة عالية من الحرفية ؟ هل ثمة عشيرة معينة شكلت أحد أضلع هذه العصابة؟

مرت أربع وعشرون ساعة على اختفاء باسكال سليمان ، واللغز يتفكك ثم يتعقد ثم يتفكك ثم يتعقد من جديد . هناك معطيات مؤكدة ومعطيات تحتاج الى تأكيد.... ما هو مؤكد أن باسكال كان منذ أكثر من ساعة على الجانب السوري من الحدود اللبنانية السورية شمالًا ، وما هو مؤكد أن عصابة منظمة خططت ونفذت ، وتلقت دعمًا لوجستيًا وأكثر من لوجستي من إحدى العشائر البقاعية ، وما هو مؤكد ، ومعقد ، هو الدوافع المالية ....ما هي طبيعتها ؟ وما علاقة العصابة والعشيرة بها ؟

أسئلة كثيرة ولكن لا أحد يملك أجوبة واضحة .

ولكن ما كان لافتًا جدًا هذا المساء ، دخول الأمين العام لحزب الله على خط السجال ،

فللمرة الأولى منذ السابع من تشرين الأول الفائت، يعطي نصرالله هذا الحيِّز من الوقت للحديث عن ملفات لبنانية... في خطابه هذا المساء شنَّ هجومًا على القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية ، حتى انه استحضر الجبهة اللبنانية للهجوم عليها, باعتبارها أنها مع الكتائب والقوات تفردت بقرار الحرب عام.. 1975

نصرالله ، وفي معرض تعليقه على اختفاء باسكال سليمان ، رأى أن ما حصل أمس فضيحة كبيرة, كشفت حقيقتهم وأظهرت أنهم أصحاب فتن يبحثون عن الحرب الأهلية .

البداية من آخر معطيات " ال " ال بي سي آي " عن وجود لبنانيين وسوريين ضمن المجموعة الخاطفة.