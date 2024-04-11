الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدّمة النشرة المسائيّة 11-04-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-11 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدّمة النشرة المسائيّة 11-04-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدّمة النشرة المسائيّة 11-04-2024

هل المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل إقتربت ؟ هل تضرب إيران في قلب إسرائيل لترد إسرائيل في قلب أيران؟ 
وكالة بلومبيرغ الأميركية تكشفت أنّ المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها الولايات المتحدة   تفيد بأنّ الرد الإيراني المرتقب، الذي قد يشمل هجمات صاروخية بطائرات مسيّرة ضد أهداف عسكرية وحكومية في إسرائيل، أصبح وشيكاً جداً. 
في المقابل ، وفي محاكاة للحرب ، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تمرين إسرائيلي جوي مشترك مع قبرص  جرى خلال الأيام القليلة الماضية، يحاكي هجوماً على إيران. أُتبعت هذه الأجواء بكلام  لرئيس الوزراء. 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تواصل حربها في قطاع غزة لكنها مستعدة أيضا لسيناريوهات في مناطق أخرى، وفي سياق كل هذه الأجواء، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أنه من المتوقع أن يتوجه قائد القيادة المركزية العسكرية الأميركية إلى إسرائيل للتنسيق بشأن هجوم محتمل من قبل إيران ووكلائها.
إنه قرعُ لطبول الحرب، ولكن هل كل هذا التهويل هو لتفادي الحرب ، أو للقول إنها واقعة لا محالة؟ 
لبنانيًا ، من حاقل حيث خُطِف وقُتِل باسكال سليمان ، إلى المونتيفردي، التابعة لبيت مري ، حيث وُجِد محمد سرور مقتولًا، يزداد اللغز والغموض ، فإذا كانت قضية سليمان بحاجةٍ إلى مزيد من التدقيق في ما يعلن ، فإن قضية محمد سرور يلفها الغموض خصوصًا أن الجناة لم يتركوا بصمات تدل عليهم وخصوصًا ان لا موقوفين في هذه القضية. 
حزب الله الذي كان سرور مسؤولًا في إحدى مؤسساته ، القرض الحسن ، إلتزم الصمت ، وإعلامه اكتفى بالمطالبة 
" بالاقتصاص من الجناة المجرمين"  من دون ان يشِر إلى ان الموساد يقف وراء التصفية. 
 
البداية من قضية باسكال سليمان حيث لفت ان من بين الذين حضروا للتعزية الرئيس نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون .    

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائيّة

11-04-2024

مقدمة النشرة المسائية 10-4-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-05

مقدّمة النشرة المسائيّة 05-04-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-31

مقدّمة النشرة المسائيّة 31-03-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-03-25

مقدّمة النشرة المسائيّة 25-03-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-24

مقدّمة النشرة المسائيّة 24-03-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-10

مقدمة النشرة المسائية 10-4-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-09

مقدمة النشرة المسائية 09-04-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-08

مقدمة النشرة المسائية 08/04/2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-07

مقدمة النشرة المسائية 07-04-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
03:47

على أنغام "الورد العربي"... شام ابنة أصالة تكشف عن وشم مميز جدا على ظهرها! (فيديو)

LBCI
اسرار
2024-04-11

أسرار الصحف 11-4-2024

LBCI
أخبار لبنان
06:49

"تجدد": عودة النازحين مطلب ملح وخلط ملفهم باغتيال سليمان هدفه التشويش

LBCI
أخبار لبنان
07:04

"القوات" استنكرت إحراق سيارة إسعاف "القومي" في بيصور: أساليب تُخفي في طياتها مشاريع فتنوية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

برشلونة وأتلتيكو مدريد يقتربان من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... و٤ مواجهات قوية منتظرة الليلة في اليوروبا ليغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بالإثباتات: الغرب من أكبر الملوثين للبيئة والكوكب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

"إبليس طلع بحب الله"… في مسرح البوليفار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

سياحة اللبنانيين في الخارج... ما هي الوجهة المفضلة هذا العيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

تغيير ضباط النافعة فساد أو...؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

أدوية السرطان والأمراض المستعصية متوفرة للجميع... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

البلديات والمخاتير الى تمديد جديد واليكم السيناريو

LBCI
أخبار دولية
13:12

حماس مُتّهَمة بإدارة ظهرها لمقترح "معقول جدًا" للتهدئة

LBCI
أخبار دولية
13:09

لماذا حذّرت روسيا رعاياها من السفر إلى لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:34

الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تدعو الى اقفال المدارس يوم الجمعة

LBCI
امن وقضاء
08:38

بعد موجة من الانذارات والتهديدات في برج حمود البلدية تصدر بيانًا

LBCI
أخبار لبنان
12:09

تضامنا مع عائلة باسكال سليمان... نواب قوى المعارضة يدعون الى تحويل يوم الجمعة الى يوم حداد وطني

LBCI
آخر الأخبار
14:51

لا إعادة انتشار للجيش اللبناني على مداخل الضاحية والوضع لا يزال كما هو عليه في المنطقة منذ أكثر من عام

LBCI
امن وقضاء
14:31

اطلاق سوريين خُطفا على طريق رياق - القاع الدولية..

LBCI
أمن وقضاء
13:11

خطف سوريين في البقاع الشمالي

LBCI
أخبار لبنان
04:04

التقدمي الإشتراكي يدين حادثة إحراق سيارة الإسعاف التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي في بيصور

LBCI
امن وقضاء
09:04

قوى الامن: دخلوا أحد الملاهي الليليّة وسرقوا خزنة تحتوي مبلغًا ماليًّا كبيرًا...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More