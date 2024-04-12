مقدمة النشرة المسائية 12-04-2024

هل اقترب " الرد في الزمان والمكان المناسبين " بالنسبة إلى إيران.. ؟ وإذا فعلت، فأين سترد إسرائيل في قلب إيران؟ وواشنطن التي أعلنت تمركزها في جانب إسرائيل ، كيف سيكون ردها ؟ وما هو جحمه.. ؟



لعلها المرة الأولى التي يصل فيها الوضع بين طهران وتل ابيب إلى حافة الهاوية؟ فهل تتحمَّل إيران ألا ترد على الضربة الموجِعة التي تلقتها قنصليتها في دمشق ؟ وفي حال ردَّت ، هل تتحمَّل الضربة َ التي ستتلقاها من إسرائيل... ؟



وضع غير مسبوق، لا منذ السابع من تشرين الأول الفائت ، بل مذ قررت إيران أن تطوِّق إسرائيلَ عبر غزة وجنوبي لبنان، وجنوبي سوريا ، والمحاولة في الأردن.. ، فهل آن أوان المواجهة ؟ وهل هناك سقف ستخاض تحته هذه المواجهة ؟ الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي قال : "ما زلنا نرى أن تهديد إيران المحتمل، حقيقي وموثوق به، وتنوي الولايات المتحدة بذل كل ما هو ممكن لضمان تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها". في الموازاة ، شدّدت اسرائيل بلسان غالانت بعد لقائه قائد القيادة المركزية الأميركية على ان "أعداءنا يظنون أن في إمكانهم المباعدةَ بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولكن العكس هو الصحيح: إنهم يقرّبوننا من بعضنا البعض".



في لبنان ، بكى البطريرك الماروني ثلاث مرات في عظته في جنازة باسكال سليمان، فيما رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كلمته المتلفزة أن المواجهة مستمرة .



أما في قضية تصفية الصيرفي محمد سرور، فسِرّيَّةُ التحقيق تضاعف الغموض على الرغم من أن بعض الخيوط القليلة بدأت تتكشف .

