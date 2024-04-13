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مقدمة النشرة المسائية 13-04-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-13 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 13-04-2024
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مقدمة النشرة المسائية 13-04-2024

هل بدأ الرد الإيراني على إسرائيل من مضيق هِرمِز؟ 

الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة شحن ترفع العلم البرتغالي،  واقتادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية شركة MSC Aries  تدير السفينة التي على متنها 25 فردًا.

الشركة مرتبطة بشركة Zodiac Maritime ومقرها لندن، ويملك رجل أعمال اسرائيلي حصة في Zodiac.

فهل تكون عملية القرصنة جزءًا من الرد الإيراني على ضرب القنصلية الإيرانية في دمشق؟

تمت قرصنة السفينة  على بعد 50 ميلاً بحرياً قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية. 

والجدير ذكره أن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني قال مطلع هذا الأسبوع "إن الوجود الإسرائيلي في الإمارات يمثل تهديداً لطهران التي قد تُغلق مضيق هِرمز في حالة الضرورة".  

فما هي الرسالة التي تريد الجمهورية الاسلامية إيصالَها للإمارات؟ 

في الموازاة ، نقلت شبكة "سي أن أن" عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن الولايات المتحدة تتوقع أن تنفذ إيران ضربات ضد أهداف متعددة داخل إسرائيل، كما نقلت عن مصدرين مطلعين على معلومات استخبارية قولهما إن الولايات المتحدة رصدت تحركات عسكرية إيرانية في أراضيها . 

ومن إيران عبَّر اللواء يحيى رحيم صفوي كبير مستشاري خامنئي عن ارتياحه لأن اسرائيل تشعر بالهلع من "انتقام وصفعة ايران المرتقبة"، مضيفًا أن "هذه الحرب النفسية والسياسية والاعلامية هي أشد رعبا للصهاينة من الحرب نفسها، وقد اجبرت قسما منهم على الهروب وقسما آخر على النزول الى الملاجئ في كل ليلة، لأنهم يخافون من الهجوم الايراني".

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