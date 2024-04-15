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o
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مقدمة النشرة المسائية 15-04-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-15 | 13:14
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مقدمة النشرة المسائية 15-04-2024
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مقدمة النشرة المسائية 15-04-2024
العالم يطرح سؤالًا واحدًا: هل سترد إسرائيل على الضربة الإيرانية التي جاءت ردًا على الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية في دمشق.
إسرائيل تميل إلى الرد، واشنطن تواصل ثنيها عن الرد، طهران تحذر من أن الرد، إذا حصل، فستكون ضربتها المقبلة أقسى بكثير... فما هو السيناريو المتوقَّع؟
واشنطن تمسك بالعصا من منتصفها: فهي تحاول أن تقنع تل أبيب بعدم الرد لئلا تخرج الأمور عن ضوابطها، وتدخلَ المنطقة في حرب غير محسوبة ومحسومة النتائج. وطهران في المقابل تقول إن سقف الرد هو الذي قامت به، لكنها تحذر تل أبيب في حال ردت.. فوزير الخارجية الإيراني يبلغ نظيره البريطاني أن طهران لا تحبذ زيادة التوتر، لكنها سترد بشكل فوري وأقوى من ذي قبل إذا ردت إسرائيل. ووزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن يقول: "لا نريد تصعيدًا لكننا سنواصل الدفاع عن إسرائيل وحمايةَ طواقمنا في المنطقة".
في الموازاة، القناة 12 الإسرائيلية تقول إن إسرائيل تريد الشروع في عمل ضد إيران، ولكن بالتنسيق مع أميركا.
هي حرب فريدة من نوعها، وكأن هناك ضباطًا أميركيين وإسرائيليين وإيرانيين يجلسون في غرفة عمليات واحدة، يحددون الأهداف في كلّ من إيران وإسرائيل، وكأن المنطقة انتقلت من "قواعد الإشتباك" إلى "قواعد الحرب"... ومن مؤشرات تنفيس التوتر أن شركة لوفتهانزا أعلنت استئناف رحلاتها إلى تل أبيب وعمّان وأربيل غدا...
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