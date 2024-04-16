مقدمة النشرة المسائية 16-4-2024

إسرائيل اتخذت القرار بالرد على إيران، لكنها تترك لنفسها اختيار الأسلوب، ومن الخيارات المتاحة امامها: ضربات جوية أو هجمات ألكترونية أو عمليلت سرية، كاغتيال أو غيرها، والديبلوماسية من خلال تكثيف الجهود لعزل الجمهورية الإسلامية والسعي لتمديد العقوبات عليها.



وفي انتظار الخيار أو الخيارات التي ستقررها، يبدو أن الخيار الديبلوماسي تقدَّم ولكن من واشنطن، فقد أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الثلاثاء إنها تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة بسبب هجومها غير المسبوق على إسرائيل وإن الوزارة قد تسعى إلى تقليص قدرة إيران على تصدير النفط.



في الموازاة، ماذا ستفعل طهران التي بالتأكيد لن تقف مكتوفة اليدين حيال التصعيد الاسرائيلي.



فالرئيس الإيراني توعد بـردّ ٍ هائل وواسع على أصغر اعتداء ضدّ مصالح إيران.



لبنانيًا سقوط قيادي ميداني من حزب الله وفق ما أعلن مصدر في الحزب لوكالة الصحافة الفرنسية، كاشفًا أن القيادي مسؤول عن محور منطقة الناقورة، وهو سقط في غارة إسرائيلية على بلدة عين بعال.