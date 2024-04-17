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مقدمة النشرة المسائية 17-4-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-17 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 17-4-2024
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مقدمة النشرة المسائية 17-4-2024

باسم المجموعة العربية، تقدم الجزائر غدًا مشروع قرار إلى مجلس الامن، يوصي الجمعية العامة بقبول طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة. 

تقول المعطيات، أنّ محاولة حصلت لارجاء التصويت الى الجمعة، رفضتها المجموعة العربية، فثبت موعد الجلسة غدًا.

القرار يتوقع أن يسقط بفيتو اميركيّ، حتى ولو نال اكثرية تسعة أصوات متوقعة من الدول الاعضاء في المجلس.

فالولايات المتحدة تعتبر أنّ مقومات الدولة الفلسطينية لم تتوفر بعد، لا من حيث الجغرافيا، ولا النظام، وان أي إعلان لهذه الدولة، سيشكل اعترافًا واقعيًا بوجودها.

وفيما الاعين على نيويورك، كذلك هي على كابري في ايطاليا، حيث تعمل مجموعة الدول الصناعية السبع على إصدار قرارات تشدد بموجبها العقوبات على ايران.

هذه الدول دخلت في سباق مع الوقت.

فإسرائيل تريد الرد على الرد، ومجموعة السبع لا تريد ان ينزلق الشرق الاوسط الى وضع لا يمكن التنبوء بنتائجه على الاطلاق، وهي تحاول سحب فتيل الرد الاسرائيليّ على هجوم طهران.

وسط تصاعد التوترات التي تشمل حكما الحدود اللبنانية الاسرائيلية، تصبح الملفات اللبنانية، أكانت على مستوى رئاسة الجمهورية, أو تحرك اللجنة الخماسية والحديث عن ضرورة الحوار، مجرد تعبئة للوقت الضائع، الذي يسير على وقع حرب "طوفان الاقصى "، فيما يتقدم ملف النزوح السوري العائد لنا هذه المرة من البحر. 

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