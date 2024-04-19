مقدمة النشرة المسائية 19-04-2024

ما جرى، أن إسرائيل ضربت في إيران.



اما ما قيل: لا إيران اعترفت بالضربة ولا إسرائيل تبنتها.



أسلوب جديد في العلوم العسكرية والحروب.



الضارب يعفي نفسه من تحمل المسؤولية، والمضروب يعفي نفسه من الرد.



بين إسرائيل وإيران حربٌ فريدة من نوعها.



إيران تقاتل إسرائيل بحلفائها: من حماس في غزة إلى حزب الله في لبنان إلى الحوثيين في اليمن.



وإسرائيل ترد على حلفاء إيران ، في غزة ولبنان واليمن.



الجامع المشترك في القتال بواسطة الحلفاء أنه قتال ضارٍ، أكلافه باهظة وضحاياه كثر، ولكن عند القتال بين الأصلاء، إسرائيل وإيران، يكون قتالًا خجولًا، وحريصًا على الحفاظ على" اللياقات العسكرية".



يخبران بعضهما بعضًا أنهما سيقصفان، ولا قتلى في المناطق المستهدفة، سواء في إسرائيل أو في إيران.



أما الحرب الحقيقية فهي التي يخوضها الحلفاء ويدفعون فيها الخسائر الهائلة في الأرواح والمدن.



إذا اكتفت إسرائيل بضربة الليل، وإذا رأت إيران أن القصف من مجهول، فهذا يعني أن الأنظار ستتوجه مجددًا إلى معركة رفح، ولم يعد الأمر سرًا: واشنطن وافقت على ضربة محدودة لايران في مقابل الضوء الأخضر الذي أعطته لأسرائيل لفتح معركة رفح.



