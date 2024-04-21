مقدّمة النشرة المسائيّة 21-04-2024

ما هي الرسالة العسكرية الجديدة التي يريد حزب الله إيصالها من الجنوب، عبر القسام ؟ الداعي إلى هذا السؤال أن كتائب القسام أعلنت بعد ظهر اليوم أنها قصفت من جنوب لبنان، لم تحدد المنطقة، ثكنة شوميرا العسكرية، في القاطع الغربي من الجليل الأعلى بـ 20 صاروخ غراد. فهل هذا التطور مؤشر إلى احتمال أن تشهد جبهة لبنان مزيداُ من التصعيد في الأيام المقبلة؟ وهل يمكن اعتبار هذا التطور رداً على المحادثات اللبنانية في الاليزيه والتركيز على القرار 1701؟على الجبهة الاسرائيلية الإيرانية، وهي الجبهة الجديدة المفتوحة، والتي أغلقت سريعاً ، هنَّأ السيد خامنئي الجيش الإيراني ، فيما برز معطى ديبلوماسي جديد . صحيفة " شرق " الإيرانية ، تحدثت اليوم الأحد عن مباحثات تُجرى في نيويورك بين المندوب الإيراني الدائم في الأمم المتحدة ، سعيد إيرواني ومسؤولين أميركيين. وبحسب ما تقول "شرق" نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن المباحثات تناقش عددًا من الملفات تشمل أيضاً بحث سبل إحياء الاتفاق النووي، مؤكدة أن المباحثات النووية لم تعد تتابع فقط من قبل كبير المفاوضين الإيرانيين "علي باقري كني"، بل إن المندوب الإيراني في الأمم المتحدة أيضاً أصبح يتابع الملف.البداية من تطور داخلي: الرئيس نبيه بري تلقى دعوة لزيارة باريس ، ماذا في تفاصيلها ؟ وبماذا أجاب ؟