مقدمة النشرة المسائية 22-4-2024

مع إنحسار المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، عادت الحرب إلى ما قبل الصدام المباشر بين الطرفيْن الرئيسين لهذه الحرب.



في حرب غزة، المؤشرات تدل على أن التحضير لمعركة رفح ما زال قائماً، وفي آخر المعطيات أن إسرائيل ستوسّع على نحو ملموس ما يُسمى "المنطقة الإنسانية" في قطاع غزة، في إطار الاستعدادات لعملية عسكرية في رفح.



ومن المؤشرات على تعقيدات الوضع، توسُّع الحديث عن الطلب إلى قيادة حماس مغادرة قطر، ما يعني بدء التفتيش عن عاصمة تقبل إستضافة هذه القيادات وتوفر الحماية لها.



من باب التحولات في المنطقة، وقّع العراق وتركيا، اليوم، عدداً من الاتفاقيات، على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغداد، الذي وصف هذه الاتفاقيات بأنّها "نقطة تحوّل" في العلاقات. وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني أن سياسة بلاده تعتمد على التوازن، على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار، ما يعني التوازنَ بين تركيا وإيران، وقد جاءت هذه الخطوة بعد عودة الرئيس العراقي من واشنطن.



لبنانيا، الانتخابات البلدية موضع تجاذب، بين قرار وزير الداخلية تحديدَ المواعيد لإجرائها وبين الجلسة النيابية التي من المتوقع أن تمدد للبلديات.



وفيما تتصاعد عمليات الفوضى والعصابات، وأبرزها عصابات الخطف على الفدية بعد إستدراج الضحايا، ملف النزوح يتحوَّل إلى مادة أساسية في الضغط على اللبنانيين.