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مقدمة النشرة المسائية 23-04-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-23 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 23-04-2024
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مقدمة النشرة المسائية 23-04-2024

مئتا يوم على عملية طوفان الأقصى، تقييم في إسرائيل وغزة وغياب التقييم في لبنان حيث جبهة الإشغال تحوَّلت إلى حرب حقيقية، فيما سائر الساحات لم تلتزم الوحدة، ففي اليمن انحسار للعمليات وبين اسرائيل وإيران رسائل بالمسيرات والصواريخ، وهي شبيهة بحرب خاطفة. 

في المئتي يوم التي مرت، وهي أطول الحروب العربية الإسرائيلية، العين الاسرائيلية على رفح، بعدما بدا أن معظم مناطق غزة لم تعد تقاوِم كما كان الأمر في بدء الحرب ، وإنْ أطلِقت اليوم صلية من الصواريخ منها. 

وفي اليوم المئتين، أطل المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام ، أبو عبيدة ، بعد طول غياب، داعيًا إلى التصعيد على كل الجبهات. 

في الملف الذي فُتِح والذي له علاقة بإقامة حماس في قطر ، أعلن المتحدث باسم  الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المكتب السياسي لحماس سيبقى قائماً في الدوحة طالما أن وجوده "مفيد وإيجابي" لجهود الوساطة التي تبذلها الدولة الخليجية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف : "طالما أن وجودهم في الدوحة مفيد وإيجابي لجهود الوساطة، فإنهم سيبقون هنا".

في لبنان ، قصف إسرائيلي يطاول للمرة الأولى محيط بلدة عدلون، وهي من قرى قضاء صيدا، رد عليه حزب الله باستهداف مقرّ قيادة لواء غولاني شمال مدينة عكا، وهي المرة الأولى التي يصل فيها قصف حزب الله إلى عكا، وجاء ردًا على، اغتيال حسين علي عزقول في بلدة عدلون. 

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