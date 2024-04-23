الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-23 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2024
2
min
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2024
مئتا يوم على عملية طوفان الأقصى، تقييم في إسرائيل وغزة وغياب التقييم في لبنان حيث جبهة الإشغال تحوَّلت إلى حرب حقيقية، فيما سائر الساحات لم تلتزم الوحدة، ففي اليمن انحسار للعمليات وبين اسرائيل وإيران رسائل بالمسيرات والصواريخ، وهي شبيهة بحرب خاطفة.
في المئتي يوم التي مرت، وهي أطول الحروب العربية الإسرائيلية، العين الاسرائيلية على رفح، بعدما بدا أن معظم مناطق غزة لم تعد تقاوِم كما كان الأمر في بدء الحرب ، وإنْ أطلِقت اليوم صلية من الصواريخ منها.
وفي اليوم المئتين، أطل المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام ، أبو عبيدة ، بعد طول غياب، داعيًا إلى التصعيد على كل الجبهات.
في الملف الذي فُتِح والذي له علاقة بإقامة حماس في قطر ، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن المكتب السياسي لحماس سيبقى قائماً في الدوحة طالما أن وجوده "مفيد وإيجابي" لجهود الوساطة التي تبذلها الدولة الخليجية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف : "طالما أن وجودهم في الدوحة مفيد وإيجابي لجهود الوساطة، فإنهم سيبقون هنا".
في لبنان ، قصف إسرائيلي يطاول للمرة الأولى محيط بلدة عدلون، وهي من قرى قضاء صيدا، رد عليه حزب الله باستهداف مقرّ قيادة لواء غولاني شمال مدينة عكا، وهي المرة الأولى التي يصل فيها قصف حزب الله إلى عكا، وجاء ردًا على، اغتيال حسين علي عزقول في بلدة عدلون.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
مقدمة النشرة المسائية
النشرة المسائية
نشرة الاخبار
مقدمة النشرة المسائية 22-4-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-22
مقدمة النشرة المسائية 22-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-22
مقدمة النشرة المسائية 22-4-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-20
مقدمة النشرة المسائية 20-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-20
مقدمة النشرة المسائية 20-4-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-19
مقدمة النشرة المسائية 19-04-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-19
مقدمة النشرة المسائية 19-04-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-18
مقدمة النشرة المسائية 18-04-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-18
مقدمة النشرة المسائية 18-04-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-22
مقدمة النشرة المسائية 22-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-22
مقدمة النشرة المسائية 22-4-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-21
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-04-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-21
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-04-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-20
مقدمة النشرة المسائية 20-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-20
مقدمة النشرة المسائية 20-4-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-19
مقدمة النشرة المسائية 19-04-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-19
مقدمة النشرة المسائية 19-04-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-04-22
الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية... هذه مواعيدها
خبر عاجل
2024-04-22
الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية... هذه مواعيدها
0
اخبار البرامج
2024-04-20
غسان الرحباني يكشف موقفه من ملف النزوح السوري: "السياسيين ما إلهن ربّ"
اخبار البرامج
2024-04-20
غسان الرحباني يكشف موقفه من ملف النزوح السوري: "السياسيين ما إلهن ربّ"
0
آخر الأخبار
12:26
مسيرة في ذكرى الابادة الارمنية انطلاقا من برج حمود وصولا الى انطلياس حركة المرور كثيفة بالمحلة
آخر الأخبار
12:26
مسيرة في ذكرى الابادة الارمنية انطلاقا من برج حمود وصولا الى انطلياس حركة المرور كثيفة بالمحلة
0
أخبار دولية
01:18
بايدن يعتزم إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا اعتباراً من "هذا الأسبوع"
أخبار دولية
01:18
بايدن يعتزم إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا اعتباراً من "هذا الأسبوع"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:00
استهداف سيّارة على طريق أبو الاسود
أخبار لبنان
15:00
استهداف سيّارة على طريق أبو الاسود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بطولة لبنان للسباحة أرض خصبة لطاقات مستقبلية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بطولة لبنان للسباحة أرض خصبة لطاقات مستقبلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
منتخب لبنان "للرغبي تاتش" أطلق تدريباته للمشاركة في بطولة العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:50
منتخب لبنان "للرغبي تاتش" أطلق تدريباته للمشاركة في بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
خدمات وزارة الإقتصاد أصبحت Online
تقارير نشرة الاخبار
13:45
خدمات وزارة الإقتصاد أصبحت Online
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الخماسية" تودع بري أسئلة وشروط حول الحوار
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الخماسية" تودع بري أسئلة وشروط حول الحوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التوتر الجنوبي سببٌ مُعلَن لتأجيل الإنتخابات البلدية... ولكن ماذا عن الأسباب الأخرى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التوتر الجنوبي سببٌ مُعلَن لتأجيل الإنتخابات البلدية... ولكن ماذا عن الأسباب الأخرى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تظاهرات طلابية ضخمة في الجامعات الاميركية...وهي ليست المرة الاولى
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تظاهرات طلابية ضخمة في الجامعات الاميركية...وهي ليست المرة الاولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الدعاوى على القطاع المصرفي مستمرة... والمصارف تطالب بتنظيم القطاع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الدعاوى على القطاع المصرفي مستمرة... والمصارف تطالب بتنظيم القطاع
0
أخبار لبنان
13:23
مسيرة في ذكرى مرور 109 سنوات على الإبادة الأرمنية
أخبار لبنان
13:23
مسيرة في ذكرى مرور 109 سنوات على الإبادة الأرمنية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:08
والدة باميلا الكيك تخطف الأنظار بجمالها وشبابها.. بدت كشابة عشرينيّة (صور)
فنّ
04:08
والدة باميلا الكيك تخطف الأنظار بجمالها وشبابها.. بدت كشابة عشرينيّة (صور)
2
فنّ
04:14
جوي سلامة بعد تعرّضها لنزيف في الرأس: لولا الرب يسوع منّي هون (فيديو)
فنّ
04:14
جوي سلامة بعد تعرّضها لنزيف في الرأس: لولا الرب يسوع منّي هون (فيديو)
3
أخبار دولية
01:10
مذكرة توقيف أرجنتينية بحقّ وزير الداخلية الإيراني والإنتربول يصدر نشرة حمراء بحقّه
أخبار دولية
01:10
مذكرة توقيف أرجنتينية بحقّ وزير الداخلية الإيراني والإنتربول يصدر نشرة حمراء بحقّه
4
فنّ
12:30
الموت يفجع الفنانة رحمة رياض... وبهذه الكلمات ودّعت شقيقتها! (صورة)
فنّ
12:30
الموت يفجع الفنانة رحمة رياض... وبهذه الكلمات ودّعت شقيقتها! (صورة)
5
فنّ
04:05
هل تذكرون نجمة ستار أكاديمي صوفيا المريخ؟.. عودة بعد غياب الى الساحة الفنيّة!
فنّ
04:05
هل تذكرون نجمة ستار أكاديمي صوفيا المريخ؟.. عودة بعد غياب الى الساحة الفنيّة!
6
موضة وجمال
14:06
ياسمينا زيتون في أول إطلالة تلفزيونية لها بعد تتويجها كوصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذه رسالتها إلى الشابات! (فيديو)
موضة وجمال
14:06
ياسمينا زيتون في أول إطلالة تلفزيونية لها بعد تتويجها كوصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذه رسالتها إلى الشابات! (فيديو)
7
آخر الأخبار
18:00
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء
آخر الأخبار
18:00
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء
8
اقتصاد
02:07
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين
اقتصاد
02:07
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More