الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
26
o
الجنوب
27
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
26
o
الجنوب
27
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 24-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-24 | 12:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 24-4-2024
2
min
مقدمة النشرة المسائية 24-4-2024
اعلن وزير الدفاع الاسرائيليّ يوآف غالانت، أنّ جيشه يشن عملية هجومية على جنوب لبنان بأكمله وانه قضى على نصف قادة حزب الله في الجنوب.
كلام غالانت تزامن مع قصف اسرائيليّ شديد استهدف اربعين هدفًا تابعًا لحزب الله في محيط عيتا الشعب وحدها، فيما قال الحزب انه اطلق عشرات الصواريخ على بلدة شوميرا في اسرائيل.
ما يحصل حتى الان، لا يخرج عن تبادل العمليات الذي يجري منذ اندلاع "طوفن الاقصى "وفق قاعدة التصعيد المحسوب.
تصعيد توسع في اليومين الاخيرين، فطال ضباطًا لحزب الله في مناطق عميقة في الداخل اللبناني مثل عدلون والبازورية,كما طال في المقابل شواطئ عكا في عملية معقدة، نقلت وكالة رويترز ان حزب الله استخدم خلالها طائرات مسيرة مصممة لإبقاء الدفاعات الجوية الإسرائيلية مشغولة، بينما أطلق طائرات أخرى محملة بمتفجرات طالت أهدافا إسرائيلية.
صحيح ان في كلام غالانت تهديد,ولكنه ختمه قائلًا: "نعمل على تعزيز الاجراءات العملانية لاعادة سكان الشمال الى بلداتهم,في حال فشلت الجهود السياسية."
ومن باب الجهود السياسية هذه,يترقب اللبنانيون المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه اعتبارا من الاحد في لبنان اولا, ثم السعودية ثم اسرائيل .
ووفق معلومات الـLBCI فإنّ باريس، التي حصلت على اجوبة واضحة من بيروت وتل ابيب,على ما سمي بورقتها لوقف القتال,تريد تحضير الارضية للانتقال لحظة توقف الحرب على قطاع غزة ,لبدء العمل على تنفيذ القرار 1701,وصولا الى تحقيق وقف نار يكون اطول من الذي تحقق في العام 2006.
ليبقى هنا السؤال: اين الولايات المتحدة من الحراك الفرنسي, واين آموس هوكشتاين,وهل سيعود فعلا الى لبنان؟
هذا كله يحصل فيما وقع الرئيس الاميركيّ على قانون للامن القومي منح بموجبه مساعدات أمريكية جديدة بمليارات الدولارات,لكل من اوكرانيا واسرائيل قائلًا: حزمة المساعدات ستمنح البلدين القدرة على الانتصار,ونقلها سيبدأ في الساعات المقبلة، هي ستسهم في دعم الدفاعات الجوية الاسرائيلية، وهذا يصب مباشرة في مصلحة امننا القوميّ.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
24-4-2024
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-23
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-23
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-22
مقدمة النشرة المسائية 22-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-22
مقدمة النشرة المسائية 22-4-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-20
مقدمة النشرة المسائية 20-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-20
مقدمة النشرة المسائية 20-4-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-19
مقدمة النشرة المسائية 19-04-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-19
مقدمة النشرة المسائية 19-04-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-23
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-23
مقدمة النشرة المسائية 23-04-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-22
مقدمة النشرة المسائية 22-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-22
مقدمة النشرة المسائية 22-4-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-21
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-04-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-21
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-04-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-20
مقدمة النشرة المسائية 20-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-20
مقدمة النشرة المسائية 20-4-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-04-22
صورة عفوية تجمع ياسمينا زيتون بإيميه صياح: "أظهري للعالم جمال لبنان" (صورة)
موضة وجمال
2024-04-22
صورة عفوية تجمع ياسمينا زيتون بإيميه صياح: "أظهري للعالم جمال لبنان" (صورة)
0
منوعات
2024-04-23
"ماكرون قبل بداية الحياة السياسية... الرقص في الديسكو بشعر مستعار"... مقطع فيديو يثير الجدل فما حقيقته؟ (فيديو)
منوعات
2024-04-23
"ماكرون قبل بداية الحياة السياسية... الرقص في الديسكو بشعر مستعار"... مقطع فيديو يثير الجدل فما حقيقته؟ (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقية اللاجئين لكنه يسير بين الافخاخ
تقارير نشرة الاخبار
13:26
في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقية اللاجئين لكنه يسير بين الافخاخ
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-09
عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-09
عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد 200 يومٍ على طوفان الأقصى… الكلمة تبقى للميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:11
بعد 200 يومٍ على طوفان الأقصى… الكلمة تبقى للميدان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
أكثر من 200 يوم... بين حماس واسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:09
أكثر من 200 يوم... بين حماس واسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اسرائيل.. سكان الشمال يمهلون الحكومة فترة قصيرة لحسم قرارها بشأن الحدود مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اسرائيل.. سكان الشمال يمهلون الحكومة فترة قصيرة لحسم قرارها بشأن الحدود مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في ذكرى الـ١٠٩ سنوات على الإبادة الارمنية: المجتمع الأرمني يحافظ على وجوده في لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في ذكرى الـ١٠٩ سنوات على الإبادة الارمنية: المجتمع الأرمني يحافظ على وجوده في لبنان!
0
رياضة
13:36
تنافسات مثيرة في افتتاح موسم السباقات ضمن جولة السبيد تست الأولى في بيروت
رياضة
13:36
تنافسات مثيرة في افتتاح موسم السباقات ضمن جولة السبيد تست الأولى في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المبادرة الفرنسية محور لقاء عين التينة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المبادرة الفرنسية محور لقاء عين التينة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من موظف ديليفيري الى ادارة عملية سرقة وخطف وقتل باسكال سليمان…
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من موظف ديليفيري الى ادارة عملية سرقة وخطف وقتل باسكال سليمان…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
معراب تفتح ابوابها للحوار..
تقارير نشرة الاخبار
13:27
معراب تفتح ابوابها للحوار..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقية اللاجئين لكنه يسير بين الافخاخ
تقارير نشرة الاخبار
13:26
في قضية ترحيل النازحين السوريين... لبنان ليس طرفًا في اتفاقية اللاجئين لكنه يسير بين الافخاخ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
01:10
مذكرة توقيف أرجنتينية بحقّ وزير الداخلية الإيراني والإنتربول يصدر نشرة حمراء بحقّه
أخبار دولية
01:10
مذكرة توقيف أرجنتينية بحقّ وزير الداخلية الإيراني والإنتربول يصدر نشرة حمراء بحقّه
2
خبر عاجل
06:07
إعادة تشغيل رحلة طيران الشرق الأوسط إلى باريس غدًا
خبر عاجل
06:07
إعادة تشغيل رحلة طيران الشرق الأوسط إلى باريس غدًا
3
خبر عاجل
03:07
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلة ME211/212 غدًا بسبب إضراب المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول-باريس
خبر عاجل
03:07
طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلة ME211/212 غدًا بسبب إضراب المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول-باريس
4
فنّ
05:32
وائل كفوري يحقق حلم ابنة ريمي درباس... زارها وغنى معها في عيد ميلادها (فيديو)
فنّ
05:32
وائل كفوري يحقق حلم ابنة ريمي درباس... زارها وغنى معها في عيد ميلادها (فيديو)
5
فنّ
04:04
جو القارح يحتفل بتخرّج ابنه.. صورة مميّزة مع زوجته وابنيهما
فنّ
04:04
جو القارح يحتفل بتخرّج ابنه.. صورة مميّزة مع زوجته وابنيهما
6
آخر الأخبار
18:00
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء
آخر الأخبار
18:00
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: مخاوف من صدور أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو أثيرت في اجتماع بمكتب رئيس الوزراء
7
حال الطقس
02:08
كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان...متى تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
02:08
كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان...متى تنخفض درجات الحرارة؟
8
آخر الأخبار
17:59
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: رسائل وصلت إسرائيل تشير الى تزايد احتمال إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين كبار
آخر الأخبار
17:59
الجزيرة نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية: رسائل وصلت إسرائيل تشير الى تزايد احتمال إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين كبار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More