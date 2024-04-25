مقدمة النشرة المسائية 25-4-2024

معادلة رفح الأسرى، ما زالت قائمة. لكن تطورا برز اليوم وتمثل في إصدار الولايات المتحدة مع سبع عشرة دولة أخرى بياناً دعت فيه حركة حماس إلى الإفراج عن الرهائن باعتباره سبيلاً يفضي إلى إنهاء أزمة غزة، في وقت أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن هناك اتفاقاً مطروحاً على الطاولة من شأنه أن يقود إلى وقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة.



القطبة المخفية في النص المعروض والتي تشكّل إما نجاحا وإما فشلا، هو ما قاله مسؤول في الإدارة الأميركية من أن القرار يتوقف على شخص واحد هو يحيى السنوار. ما يعني أن كل المفاوضات مع آخرين غير ذي جدوى.



قفز إلى الواجهة أيضا ما يجري في جامعات في الولايات المتحدة الأميركية من احتجاجات على حرب غزة، وكان لافتا ما أعلنه رئيس مجلس النواب الأمريكي من أن حماس تدعم الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.



إذا تأكد هذا المعطى، فهذا يعني أن جبهة مشاغلة جديدة، ولو أكاديمية، فُتِحَت في وجه إسرائيل، بعد الجبهة العسكرية في جنوب لبنان، واليمن وإيران، فكيف سترد إسرائيل، ومعها أميركا، على هذه الجبهة؟ ومَن سيدفع الثمن في هذه الحال؟ وهل من رابط بين هذه التطورات وبين قرار إدارة جامعة "تكساس A&M" في تكساس في شباط الماضي عن عزمها إغلاق حرمها الجامعي في قطر؟



لبنانيا، سُدِّدت اليوم فاتورة انتخابات نقابة المهندسين، فانعقدت جلسة نيابية ميثاقية شارك فيها نواب حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر خصوصًا، وجرى فيها التمديد للبلديات لسنة.