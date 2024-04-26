مقدمة النشرة المسائية 26-4-2024

ماذا يجري في جامعات الولايات المتحدة الأميركية، ثم في بعض جامعات فرنسا ثم في لندن؟



هل هي مجرد احتجاجات عفوية أم انتفاضاتٌ مدروسة ومتنقلة؟



ماذا يعني أن تكون عفوية أو أن تكون مدروسة؟



هل مَن يحرِّكها ويؤججها؟ أم إنّ "ثورة أكاديمية" تلوح في أفق الجيل الجامعيّ من أميركا إلى أوروبا..؟ من السابق لأوانه تقديم أجوبة واضحة، لكن التاريخ المعاصر حافل بالأحداث المشابهة، من الثورة الطالبية في فرنسا أواخر ستينيات القرن الماضي، إلى احتجاجاتٍ طالبية في جامعات أميركية منتصف السبعينيات، ضد حرب فيتنام.



اليوم لا أحد يقدم أجوبة عن أفق هذه الاحتجاجات التي يسميها البعض انتفاضات.



في جامعات الولايات المتحدة تتسع دائرة الاحتجاجات في عشرين جامعة... التعاطي معها مختلف، بين إدارات تُجري مفاوضات مع الطلاب، وبين لجوءِ الشرطة والسلطات الى تطبيق القانون لقمع التظاهرات قبل أن تستفحل.



في العاصمة الفرنسية، أَغلق طلاب مداخل جامعة Sciences Po، في مشهدٍ اعتاد عليه الفرنسيون.



بالإنتقال إلى حرب غزة، محاولات مصرية لفك عقدة تأزم التفاوض، فيما إسرائيل تواصل استعداداتها لمعركة رفح.



لبنانيًا، وزير الخارجية الفرنسيّ ستيفان سيجورنيه إلى بيروت، في إطار محاولةِ معالجة الوضع في الجنوب اللبنانيّ، وبحثِ الاقتراحات الفرنسية للتهدئة... وتأتي الزيارة غداة زيارة رئيس الحكومة وقائد الجيش فرنسا، واجتماعِهما بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.