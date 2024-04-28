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مقدمة النشرة المسائية 28-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-28 | 13:20
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مقدمة النشرة المسائية 28-4-2024
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مقدمة النشرة المسائية 28-4-2024
تتجه الانظار الى القاهرة غدا، حيث تناقش حركة حماس الردَ الاسرائيلي على مقترح مصري جديد لتبادل الاسرى بين الطرفين، يرضي مخاوفَهما، ويمهد لمحادثات جديدة لوقف النار بالكامل.
وكما الانظارالى القاهرة، كذلك الى الرياض، حيث ترأس وزير الخارجية السعودي اليوم، اعمالَ اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية متابعة تطورات غزة، وهي استعرضت تكثيف العمل لوقف النار في القطاع، والخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين.
اجتماع اللجنة جاء قبل ساعات من محادثات هامة تشهدها العاصمة السعودية غدا، تتركز حول تطورات الحرب، ويشارك فيها عددٌ من وزراء الخارجية العرب، ومن نظرائِهم الغربيين ومن بينهم الاميركي انطوني بلينكن.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية الاميركية، فان بلينكن سيركز في الرياض على اهمية منع توسع الحرب في المنطقة، وكيفية التوصل الى سلام طويل، يشمل اقامة دولة فلسطينية مع ضمانات امنية لاسرائيل.
والى الاجتماع يصل كذلك وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، بعدما اجرى محادثات في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين، ضغط في خلالها في اتجاه وقف التصعيد على الحدود اللبنانية الاسرائيلية، معلنا أن لبنان، من دون انتخاب رئيس سيكون خارج طاولة التفاوض حول السلام.
لعل اهم ما في جولة سيجورنيه، التي تنتهي في اسرائيل، توقيتُها.
فهي اما تتزامن وامل كبير في التوصل الى صفقة لوقف النار، واما تتزامن مع بدء الهجوم على رفح بحسب تهديد تل ابيب، مع كل ما يحمل من مخاطر توسع الحرب وتفلتِها.
تفلت شهده لبنان، وتحديدا عكار صورة مصغرة عنه اليوم، عندما استعرضت الجماعة الاسلامية جزءا من عديدها وعتادها.
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