مقدمة النشرة المسائية 29-04-2024

اليوم السابع بعد المئتين سيكون يومًا حاسمًا بالنسبة إلى حرب غزة.غدًا تُبلِغ حركة حماس جوابها على المقترح الاسرائيلي في شأن وقف النار، فإذا كان الجواب بالموافقة، تكون الحرب قد دخلت مرحلة جديدة، وقد وصل وفد حماس إلى القاهرة والتقى رئيس المخابرات المصرية.وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الموجود في السعودية، في الزيارة هي السابعة له للمنطقة منذ السابع من تشرين الأول الفائت، أعرب عن أمله في أن توافق حماس على اتفاق الهدنة وتبادل ألاسرى، ووصف المقترح بأنه "سخيّ جدًا".وما لم يكشفه بلينكن ، كشفه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون ، فأعلن أن المقترح المقدّم لحركة حماس يتضمن وقف إطلاق نار أربعين يومًا، والإفراجَ عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في مقابل إطلاق الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.الأجواء داخل إسرائيل كيف بدت من هذا المقترح؟يمينيون متشددون اعتبروا أن الحكومة معرضة للخطر ما لم يتم اجتياح رفح، أما الوسطيون فرأوا أن الأولوية هي لإطلاق الرهائن في غزة.وفي موضوع غزة أيضًا، تحدثت معلومات عن أن الولايات المتحدة الأميركية تعتزم بناء قاعدة عسكرية جنوبي اسرائيل تتسع لثلاثة وعشرين الف جندي.في الولايات المتحدة الأميركية تواصلت احتجاجات الجامعات، وفي بعض الدول الأوروبية أيضًا،فاليوم مثلا، تدخلت الشرطة في جامعة السوربون في باريس لاخلاء ناشطين مناصرين للقضية الفلسطينية كانوا قد نصبوا خيما داخل الجامعة .