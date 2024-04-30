الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
19
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
19
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدّمة النشرة المسائية 30-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-30 | 12:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدّمة النشرة المسائية 30-4-2024
2
min
مقدّمة النشرة المسائية 30-4-2024
في الأمس إلغاء الانتخابات البلدية والاختيارية، بالتمديد لها لسنة.
واليوم إلغاء امتحانات شهادة البروفيه. الجامع المشترك بين الإلغاءين، أوضاع الجنوب: لا انتخابات بلدية من دون الجنوب، ولا امتحانات بروفيه من دون الجنوب.
وإذا كان إلغاء الانتخابات البلدية سيزيد من الإهتراء في العمل البلدي، في ظل بلديات منحلة وبلديات مشلولة، فإن إلغاء البروفيه سيزيد من خفض مستوى التعليم، والذي سيظهر في المراحل الثانوية.
أصوات اعترضت على القرار، لكن ما قُرِّر قد قًرٍّر، ويبدو ان هناك أيادي عليا تحرِّك خيوط الإلغاء، على رغم معرفة المعنيين ان ما يجري هو ضرب لمستوى التعليم في حرب غزة، وعلى رغم السباق بين صفقة الأسرى ومعركة رفح، أعلن رئيس الوزراء الأسرائيلييّ بنيامين نتنياهو إن اجتياح رفح سيحصل سواء كانت هناك صفقة مع أم لا، وتابع: "سندخل إلى رفح ونقضي على كتائب حماس هناك بصفقة أو من دون صفقة، من أجل تحقيق النصر المطلق".
نتنياهو علق على ما يمكن أن تصدره الجنائية الدولية، فقال: "أريد أن أوضح شيئًا واحدًا: لن يؤثر أي قرار، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، على عزمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب - إطلاق جميع الرهائن، والنصر الكامل على حماس، والتعهد بألا تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل."
أخبار لبنان
آخر الأخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
30-4-2024
مقدمة النشرة المسائية 29-04-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-02-27
مقدّمة النشرة المسائية 27-2-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-02-27
مقدّمة النشرة المسائية 27-2-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-29
مقدمة النشرة المسائية 29-04-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-29
مقدمة النشرة المسائية 29-04-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-28
مقدمة النشرة المسائية 28-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-28
مقدمة النشرة المسائية 28-4-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-27
مقدمة النشرة المسائية 27/04/2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-27
مقدمة النشرة المسائية 27/04/2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-29
مقدمة النشرة المسائية 29-04-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-29
مقدمة النشرة المسائية 29-04-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-28
مقدمة النشرة المسائية 28-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-28
مقدمة النشرة المسائية 28-4-2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-27
مقدمة النشرة المسائية 27/04/2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-27
مقدمة النشرة المسائية 27/04/2024
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-26
مقدمة النشرة المسائية 26-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-26
مقدمة النشرة المسائية 26-4-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
0
فنّ
2024-04-27
إبنة ندى رمال تحتفل بعيد ميلادها.. والجمهور يسأل: أين زوجها مروان خوري؟
فنّ
2024-04-27
إبنة ندى رمال تحتفل بعيد ميلادها.. والجمهور يسأل: أين زوجها مروان خوري؟
0
أمن وقضاء
09:45
توقيف شخصين إستأجرا سيارات وزورا مستنداتها وباعاها... وضبط أخرى مسروقة
أمن وقضاء
09:45
توقيف شخصين إستأجرا سيارات وزورا مستنداتها وباعاها... وضبط أخرى مسروقة
0
آخر الأخبار
14:45
المقاومة الإسلامية: استهداف آلية عسكرية اسرائيلية عند مثلث يفتاح – رموت نفتالي بالأسلحة الصاروخية الموجهة واصابتها إصابة مباشرة
آخر الأخبار
14:45
المقاومة الإسلامية: استهداف آلية عسكرية اسرائيلية عند مثلث يفتاح – رموت نفتالي بالأسلحة الصاروخية الموجهة واصابتها إصابة مباشرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
هل يفتح معبر جديد إلى شمال غزة هذا الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
14:05
هل يفتح معبر جديد إلى شمال غزة هذا الأسبوع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
موظفو المصارف.. خطة الحكومة مشكلة... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
موظفو المصارف.. خطة الحكومة مشكلة... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الأمن العام vs الـUNHCR... المواجهة انطلقت والترحيل محسوم
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الأمن العام vs الـUNHCR... المواجهة انطلقت والترحيل محسوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لا إمتحانات رسمية لطلاب البروفيه... ومواد إختيارية لطلاب الـترمينال
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لا إمتحانات رسمية لطلاب البروفيه... ومواد إختيارية لطلاب الـترمينال
0
أخبار لبنان
13:42
أمطار غزيرة أغرقت أكثر من منطقة بالمياه
أخبار لبنان
13:42
أمطار غزيرة أغرقت أكثر من منطقة بالمياه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قارورة غاز تحدث حريقًا في مطعم في شارع بشارة الخوري... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
قارورة غاز تحدث حريقًا في مطعم في شارع بشارة الخوري... ماذا في التفاصيل؟
0
رياضة
13:32
لا صوت يعلو على المواجهة النارية بين بايرن ميونيخ و ريال مدريد في دوري الأبطال
رياضة
13:32
لا صوت يعلو على المواجهة النارية بين بايرن ميونيخ و ريال مدريد في دوري الأبطال
0
السياحة في لبنان
13:30
في لبنان... تتوسع الخيارات أمام المواطنين والسياح مع دخول قطاعات سياحية جديدة على الساحة
السياحة في لبنان
13:30
في لبنان... تتوسع الخيارات أمام المواطنين والسياح مع دخول قطاعات سياحية جديدة على الساحة
0
أخبار دولية
13:28
الإحتجاجات الطلابية تنتقل من أميركا إلى لبنان
أخبار دولية
13:28
الإحتجاجات الطلابية تنتقل من أميركا إلى لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
فنّ
03:16
هل تذكرون الفنانة رولا سعد؟.. ظهور مفاجئ لها مع زوجها بعد غياب! (صور)
2
خبر عاجل
09:12
الحلبي: قررنا الإبقاء على إجراء إمتحانات موحدة في كل لبنان للشهادة الثانوية وعدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق
خبر عاجل
09:12
الحلبي: قررنا الإبقاء على إجراء إمتحانات موحدة في كل لبنان للشهادة الثانوية وعدم سلخ الجنوب عن باقي المناطق
3
خبر عاجل
09:24
الحلبي: في التعليم المهني والتقني قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وإمتحان الدخول إلى السنة الأولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة
خبر عاجل
09:24
الحلبي: في التعليم المهني والتقني قررنا إلغاء الإمتحانات الرسمية للبروفيه المهنية والتكميلية المهنية والتأهيلية الفنية التحضيرية وإمتحان الدخول إلى السنة الأولى للشهادة التكميلية لمن أنهى دورة تدريبية مدتها حوالى 400 ساعة
4
خبر عاجل
09:14
الحلبي: إتخذنا القرار بعدم إجراء الإمتحان الموحد للشهادة المتوسطة - البروفيه
خبر عاجل
09:14
الحلبي: إتخذنا القرار بعدم إجراء الإمتحان الموحد للشهادة المتوسطة - البروفيه
5
أمن وقضاء
10:21
إنفجار قارورة غاز في مطعم في شارع بشارة الخوري - بيروت
أمن وقضاء
10:21
إنفجار قارورة غاز في مطعم في شارع بشارة الخوري - بيروت
6
اقتصاد
02:18
انخفاض في اسعار المحروقات
اقتصاد
02:18
انخفاض في اسعار المحروقات
7
منوعات
03:46
جريمة هزت دولة عربية... إعدام فتاة عذبت صديقتها بهذه الطريقة: لن تصدقوا ما حصل!
منوعات
03:46
جريمة هزت دولة عربية... إعدام فتاة عذبت صديقتها بهذه الطريقة: لن تصدقوا ما حصل!
8
أخبار لبنان
13:54
ماذا في جديد المطعم الذي اشتعل؟
أخبار لبنان
13:54
ماذا في جديد المطعم الذي اشتعل؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More