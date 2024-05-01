الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 1-5-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-01 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 1-5-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 1-5-2024

بعدما كانت كل المعلومات تتحدث عن رد حماس هذه الليلة على المقترح المصري لصفقة مع إسرائيل تتضمن وقفا للنار لمدة أربعين يوما وتبادل أسرى، أصبح الخبر: متى سترد حماس؟ 

قطر توقعت أن يأتي الرد خلال يوم أو إثنين، إسرائيل قالت إنها ستنتظر الرد حتى مساء اليوم، قبل أن تتتخذ قراراً بشأن إرسال مبعوثين الى القاهرة. أما حماس فأكدت أن ردها سيُرسل بشكل واضح خلال فترة قريبة جدا. 

وأضافت على لسان سهيل الهندي أحد قيادييها: "نأمل في التوصل لإنهاء الحرب، وما نريده هو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار". 

عند نقطة وقف النار، والبحث عن ضمانات لا سيما أميركية لها، يتوقف الرد المرتقب، فيما تؤكد المتابعات الميدانية أن الجيش الاسرائيلي في وضعية قتالية تجاه رفح.

وبما أن مصير الجبهة الحدودية مع إسرائيل مرتبط بوقف الحرب في غزة، فلبنان بدوره في دائرة الانتظار، بغض النظر عن الورقة الفرنسية.

إنتظار لا يشمل ملف النزوح، الذي سيشهد غداً إعلان تفاهم أوروبي لبناني، أشرف على تفاصيله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. أبرز ما فيه مساعدة مالية هامة تمنح للبنان، وتحديداً لتقوية الأجهزة الامنية والعسكرية المكلفة ضبط الحدود البرية مع سوريا، رفع مستوى التبادل التجاري بين أوروبا ولبنان، ومنح السلطات الحق في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة في كل ما يتعلق ببرامج المساعدات الانمائية التي تمنح للبنان، إضافة للسماح لها بإتخاذ إجراءات ترحيل قانونية لكل لاجئ سوري غير سياسي، ولكل من دخل الأراضي اللبنانية خلسة.

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

مقدمة

النشرة المسائية

مقدّمة النشرة المسائية 30-4-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-29

مقدمة النشرة المسائية 29-04-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-28

مقدمة النشرة المسائية 28-4-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-27

مقدمة النشرة المسائية 27/04/2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-26

مقدمة النشرة المسائية 26-4-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-30

مقدّمة النشرة المسائية 30-4-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-29

مقدمة النشرة المسائية 29-04-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-28

مقدمة النشرة المسائية 28-4-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-04-27

مقدمة النشرة المسائية 27/04/2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-04-15

فادي حنا بعد فوزه بمنصب نقيب المهندسين في بيروت: أنا نقيب للجميع

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-22

الشامي: عندما نقر الإصلاحات يأتي الدعم المالي ليس فقط من خلال الصندوق بل من الدول المانحة أيضًا

LBCI
أخبار لبنان
2023-11-19

بسبب الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة.. طريق هابيل قطع ومناشدة (صور)

LBCI
رياضة
2024-04-27

صاحب أشهر محاكمة في الولايات المتحدة...الكشف عن سبب وفاة اللاعب "أو جيه سيمبسون"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

في عيد العمال... شباب لبنان يلجأون إلى الـ Freelance Jobs

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

الريال يعادل البايرن وكفة مرحلة الاياب ترجح لمصلحة الملكي بين جمهوره!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

ملف النزوح السوري محور بحث وتفاهم لبناني أوروبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إليكم بنود إتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الورقة الفرنسية حول الجنوب… "ما حدا قابضها جد"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

التصعيد في الجامعات الأميركية مستمر..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إسرائيل تضغط وتهدد بإجتياح رفح... وبلينكن يضغط في تل ابيب لانجاح مساعيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

سيول في السعودية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

جونية تفيض مجددا... و"الحق مش عالشتي"!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:05

إليكم مواعيد الإمتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني - الدورة الأولى

LBCI
فنّ
05:10

خبر خطوبة ليليا الأطرش من هذا الفنان يغزو الانترنت... هل ودّعت نجمة "باب الحارة" العزوبيّة؟ (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

ماذا في آخر مستجدات حريق مطعم بشارة الخوري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

شبكة تحرش واغتصاب أطفال في قبضة القوى الأمنية والقضاء... أبطالها Tiktokers

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

٩ قتلى حصيلة حريق Pizza Secrets… ماذا كشفت التحقيقات؟

LBCI
أمن وقضاء
04:58

هذا ما أوضحه فوج إطفاء بيروت عن الحريق في مطعم Pizza Secrets

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

جونية تفيض مجددا... و"الحق مش عالشتي"!

LBCI
أمن وقضاء
03:23

ما جديد التحقيقات في حريق المطعم في بشارة الخوري؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More