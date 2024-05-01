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مقدمة النشرة المسائية 1-5-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-01 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 1-5-2024
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مقدمة النشرة المسائية 1-5-2024
بعدما كانت كل المعلومات تتحدث عن رد حماس هذه الليلة على المقترح المصري لصفقة مع إسرائيل تتضمن وقفا للنار لمدة أربعين يوما وتبادل أسرى، أصبح الخبر: متى سترد حماس؟
قطر توقعت أن يأتي الرد خلال يوم أو إثنين، إسرائيل قالت إنها ستنتظر الرد حتى مساء اليوم، قبل أن تتتخذ قراراً بشأن إرسال مبعوثين الى القاهرة. أما حماس فأكدت أن ردها سيُرسل بشكل واضح خلال فترة قريبة جدا.
وأضافت على لسان سهيل الهندي أحد قيادييها: "نأمل في التوصل لإنهاء الحرب، وما نريده هو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
عند نقطة وقف النار، والبحث عن ضمانات لا سيما أميركية لها، يتوقف الرد المرتقب، فيما تؤكد المتابعات الميدانية أن الجيش الاسرائيلي في وضعية قتالية تجاه رفح.
وبما أن مصير الجبهة الحدودية مع إسرائيل مرتبط بوقف الحرب في غزة، فلبنان بدوره في دائرة الانتظار، بغض النظر عن الورقة الفرنسية.
إنتظار لا يشمل ملف النزوح، الذي سيشهد غداً إعلان تفاهم أوروبي لبناني، أشرف على تفاصيله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. أبرز ما فيه مساعدة مالية هامة تمنح للبنان، وتحديداً لتقوية الأجهزة الامنية والعسكرية المكلفة ضبط الحدود البرية مع سوريا، رفع مستوى التبادل التجاري بين أوروبا ولبنان، ومنح السلطات الحق في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة في كل ما يتعلق ببرامج المساعدات الانمائية التي تمنح للبنان، إضافة للسماح لها بإتخاذ إجراءات ترحيل قانونية لكل لاجئ سوري غير سياسي، ولكل من دخل الأراضي اللبنانية خلسة.
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