مقدّمة النشرة المسائيّة 02-05-2024

" البلد فالت " : عدّوا معي :

تيكتوكر من ضمن عصابة اغتصاب أطفال وتصويرهم لأبتزازهم ، وبيع فيديوهات الأغتصاب.

معامل تصنيع " بسكويت مع مخدِّرات ، وصاحب أحد المعامل ، في البقاع ، يُطلَق بسند إقامة .

مطعم " بإمو وأبو " يعمل منذ أكثر من أربعة أشهر، من دون ترخيص، ليس في قرية نائية لم يصل إليها الزفت ، بل في قلب العاصمة ، في مبنى تقع فيه إحدى الدوائر الرسمية التي تشهد ازدحاما منقطع النظير . لم يتنبَّه أحدٌ إلى أن مطعماً لا يمتلك ترخيصًا، وفي المقابل ، إذا أراد مواطن أن يغيِّر لوحَ زجاج في منزله أو مكتبه ، " بتّطٌب عليه" الدوريات من كل حدبِ وصوب ، تطالبه بالرخصة تحت طائلة منعه من تغيير الزجاج المكسور ، ووقف الأعمال. أما صاحب المطعم غير المرخص " فله رب يحميه " وممنوع الاقتراب منه ، وكم من مطعم وغير مطعم غير مرخصين " ولهم رب يحميهم "؟

تحدث شتوة ، تغرق مستشفى، يتحول موقف سيارات إلى بحيرة ، تدخل المياه إلى المحلات التجارية ، أما من بين الأسباب التي فاقمت الأزمة فهي التعديات على مجاري الأنهر والطرق ، وأن بعض أصحاب المجمعات البحرية أقفلوا عبَّارات صرف المياه ، لئلا تدخل المياه إلى مجمَّعاتهم .

سيجد كل هؤلاء المخالفين، من التيكتوتر إلى أصحاب المجمعات، وما بينهما، مَن يحميهم، وهُم يعرِفون أن هذه الحمايات هي التي تجعلهم يخالفون القانون ، لأن البلد فالت، وهذه الملفات تصمد بضعة أيام، قبل أن تأتي ملفاتٌ تجعلها في الخلف، ولا محاسبة ولا مَن يحاسِبون ويُحاسَبون .