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مقدّمة النشرة المسائيّة 02-05-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-05-02 | 12:47
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مقدّمة النشرة المسائيّة 02-05-2024
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مقدّمة النشرة المسائيّة 02-05-2024

" البلد فالت " : عدّوا معي :
تيكتوكر من ضمن عصابة اغتصاب أطفال وتصويرهم لأبتزازهم ، وبيع فيديوهات الأغتصاب. 
معامل تصنيع " بسكويت مع مخدِّرات ، وصاحب أحد المعامل ، في البقاع ،  يُطلَق بسند إقامة .
مطعم " بإمو وأبو " يعمل منذ أكثر من أربعة أشهر، من دون ترخيص، ليس في قرية نائية لم يصل إليها الزفت ، بل في قلب العاصمة ، في مبنى تقع فيه إحدى الدوائر الرسمية التي تشهد ازدحاما منقطع النظير .  لم يتنبَّه أحدٌ إلى أن مطعماً لا يمتلك ترخيصًا، وفي المقابل ، إذا أراد مواطن أن يغيِّر لوحَ زجاج في منزله أو مكتبه ، " بتّطٌب عليه" الدوريات من كل حدبِ وصوب ، تطالبه بالرخصة تحت طائلة منعه من تغيير الزجاج المكسور ، ووقف الأعمال. أما صاحب المطعم غير المرخص " فله رب يحميه " وممنوع الاقتراب منه ، وكم من مطعم وغير مطعم غير مرخصين " ولهم رب يحميهم "؟ 
تحدث شتوة ، تغرق مستشفى، يتحول موقف سيارات إلى بحيرة ، تدخل المياه إلى المحلات التجارية ، أما من بين الأسباب التي فاقمت الأزمة فهي التعديات على مجاري الأنهر والطرق ، وأن بعض أصحاب المجمعات البحرية أقفلوا عبَّارات صرف المياه ، لئلا تدخل المياه إلى مجمَّعاتهم . 
سيجد كل هؤلاء المخالفين، من التيكتوتر إلى أصحاب المجمعات، وما بينهما، مَن يحميهم، وهُم يعرِفون أن هذه الحمايات هي التي تجعلهم يخالفون القانون ، لأن البلد فالت، وهذه الملفات تصمد بضعة أيام، قبل أن تأتي ملفاتٌ تجعلها في الخلف، ولا محاسبة ولا مَن يحاسِبون ويُحاسَبون . 

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