مقدمة النشرة المسائية 03/05/2024

يبدو حتى الآن ، ووفق ما وصلت إليه التحقيقات في شبكة إغتصاب الأطفال ، ان ما ظهر حتى الآن هو القسم الظاهر من جبل الجليد . التحقيقات توسعت ، وعدد الموقوفين ارتفع ، وانواعهم ليس فقط حلاق ومموِّل ، بل طبيب أسنان ، التحقيقات تتحفظ عن ذِكر الأسماء لئلا يهرب المتورِّطون .في متابعةٍ لملف النازحين ، تُنتظَر سلسلة من ردات الفعل على التفاهم الذي تم التوصل إليه أمس بين لبنان وقبرص والمفوضية الأوروبية ، والذي قضى بإعطاء لبنان مليار يورو في مقابل وقف هجرة النازحين من لبنان إلى أوروبا ، ويتوقَّع أن يثير هذا الاتفاق عاصفة من ردات الفعل بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل.في الحركة اللبنانية ، وليد جنبلاط في الأليزية والتقى الرئيس ماكرون ، وبحسب بيان الإليزيه، فقد أشار ماكرون إلى أن فرنسا لا تزال ملتزمة تماما، من خلال مبعوثها جان إيف لودريان، إيجاد حل للأزمة، بالتعاون الوثيق مع المسؤولين اللبنانيين وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين.في ملف حرب غزة ، السباق مازال قائمًا بين إنضاج صفقة التبادل المتعثرة ، والتحضير لمعركة رفح ، وفي التداعيات احتجاجات الجامعات مستمرة ، واليومدخلت الشرطة الفرنسية جامعة "سيانس بو" وفضَّت الأعتصام . ومن التداعيات ولكن الاقتصادية، أعلنت تركيا أنها لن تستأنف التجارة التي يقدر حجمها بنحو سبعة مليارات دولار سنوياً مع إسرائيل، إلى حين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة .