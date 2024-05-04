مقدمة النشرة المسائية 4-5-2024

وسط أجواء تفاؤلية تشيعها مصر, وبعدما أشارت الولايات المتحدة إلى احتمال إحراز تقدم في جولة المفاوضات هذه المرة، تتكثف محادثات القاهرة للتوصل الى صفقة أسرى بين إسرائيل وحماس.



عقدة هذه الجولة، اصرار الحركة على التوصل الى هدنة طويلة الأمد بضمانات أميركية، مقابل اعلان اسرائيل أنها لن توافق تحت أي ظرف على إنهاء الحرب، في إطار أي إتفاق لإطلاق سراح الرهائن.



أما جديد الجولة، فتزامنها مع ما نقلته رويترزعن أن قطر تراجع دورها في الوساطة التي لعبتها مع بدء حرب "طوفان الأقصى"، وهي قد تغلق المكتب السياسي لحماس لديها.



وفيما لم ترسل اسرائيل وفدها الى مصر بعد، تواصل التهويل العسكري على جبهتي غزة والحدود اللبنانية.



في هذا الوقت، أعلن مسؤول أمني اسرائيلي الرغبة في التواصل مع واشنطن فقط في ملف التسوية الدبلوماسية مع لبنان.



محليا، ملف النزوح السوري يتقدم...



رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ينتقد المساعدة المالية الأوروبية ويقول: "أرض لبنان وشعبه ليسا للبيع أو الايجار".



أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي, فيشدد على أن حزمة المليار يورو التي مُنحت للبنان، مساعدة غير مشروطة، ويؤكد على ترحيل كلّ من يقيم بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانية.



ومنذ قليل تمنى الرئيس ميقاتي على الرئيس بري الدعوة الى جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع النازحين وذلك من أجل وقف الاستغلال السياسي الرخيص الحاصل في البلد في هذا الملف على حساب المصلحة العامة.



البداية من نور القيامة الذي يأتينا من القدس...