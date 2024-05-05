مقدمة النشرة المسائية 05-05-2024

تصعيد سياسي في إسرائيل وتصعيد ميداني في جنوب لبنان.



في إسرائيل، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعلن أن إسرائيل لن تقبل شروطا تصل إلى حد الاستسلام وستواصل القتال حتى تحقيق أهداف الحرب.



وفي كلام إسرائيلي عالي السقف ويحمل تهديداً ليحيي السنوار، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أنه "كما كان الحال مع أسامة بن لادن والأميركيين، لن يخرج السنوار حياً، والصبر مطلوب".



في لبنان غارة إسرائيلية على ميس الجبل قضت على عائلة بأكملها، وحزب الله يرد باستهداف كريات شمونة.



قضية المليار يورو من أوروبا إلى لبنان تتفاعل، أبرز المواقف ما أعلنه البطريرك الراعي الذي طالب بعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية، بهدف تجنّب عودة السوريين الى بلادهم وإبقائهم في لبنان.



الراعي وفي تعليق على ممارسات يقف وراءها سوريون، قال: "لا تبادلوا الاستضافة اللبنانية بالاعتداء على اللبنانيين والقوانين".



الجدير ذكره، أن الرئيس ميقاتي ، وبعد تصاعد المواقف من موضوع النازحين، اتصل بالرئيس بري وتمنى عليه الدعوة الى جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع النازحين وذلك من اجل وقف ما وصفه " الاستغلال السياسي الرخيص الحاصل في البلد في هذا الملف".



اما الجديد في قضية مقتل الشابة زينب معتوق بالامس فهو تحديد مشتبه به رئيسي.