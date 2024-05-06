مقدمة النشرة المسائية 06-05-2024

معركة رفح باتت مسألة وقت، وكل المؤشرات تدل على ان وقوعها بات أمرًا حتميًا، ولا دلائل على تفاديها، خصوصًا أن مفاوضات تبادل الأسرى على شفير الانهيار ، وهذه المفاوضات وحدها التي كان يمكن ان تلغيَ او تعلِّق معركة رفح.



إذًا باتت المسألة مسالة أيام، إلى أن يتم إجلاء المدنيين، ولا يُعرَف ما هي المعطيات التي يمكن أن تعدِّل القرار الاسرائيلي باجتياح رفح.



لكن منذ بعض الوقت أوردت الوكالات أن حماس قبلت مقترح وقف إطلاق النار من مصر وقطر، من دون ان تعطي تفاصيل إضافية.



في لبنان، ما زال وضع جبهة الجنوب على حاله، بعدما استهدف حزب الله مواقع إسرائيلية، وتحدثت معلومات عن سقوط قتلى من الجنود الاسرائيليين.



لبنانيًا أيضًا، ينتظر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رد رئيس مجلس النواب نبيه بري، على طلبه تحديد جلسة نيابية لمناقشة قضية المليار يورو بعدما اشتدت الحملة على الرئيس ميقاتي واتهمته بقبول رشوة أوروبا مقابل إبقاء النازحين.



كل هذه الملفات لم تحجب قضيتين في غاية الخطورة: الأولى قضية اغتصاب الأطفال، وقد توسعت التحقيقات ووصلت إلى أسماء خارج لبنان، ما قد يستدعي طلب مساعدة الأنتربول.



والقضية الثانية زينب معتوق، في ظل استمرار تواري القاتل ، السوريِّ الجنسية ، مع طرح أكثر من علامة استفهام عن وجود كاميراتِ مراقبة خارج الخدمة.