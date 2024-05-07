مقدمة النشرة المسائية 7-5-2024

حتى إثبات العكس، الذي حصل في رفح في الساعات الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، عملية محدودة، وليست معركة مفتوحة، محسوبة بالحسابات الأميركية، تمامًا كما حصل حين ضربت إيران إسرائيل وحين ردت إسرائيل على إيران.



يومها انتهت المعركة في أربعٍ وعشرين ساعة، ولم تؤدِ إلى حربٍ مفتوحة مباشرة بين طهران وتل ابيب، بل استمرت بالواسطة سواء في غزة او في جبهة جنوب لبنان.



وبالإمكان اعتبار ان إسرائيل تعتمد أسلوب القضم بالنسبة إلى رفح، هكذا تتقدم ميدانيًا وبالتقسيط، من دون ان تثير غضب واشنطن التي تمسك العصا من منتصفها بين وضع سقف لأسرائيل، وفي المقابل موافقتها على القضاء على حماس.



في الموازاة، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر ان مقترح حماس يبتعد كثيرا عن مطالب إسرائيل الأساسية في لبنان تلقف رئيس مجلس النواب نبيه بري كرة نار المليار أورو التي رماها الرئيس نجيب ميقاتي من السرايا إلى ساحة النجمة، فحدد "جلسة المليار" الأربعاء المقبل من دون ان يعرَف مسار الجلسة؟



وهل يغطي الرئيس بري الرئيس ميقاتي في قبول المليار أورو التي وصفها البعض برشوة توطين النازحين السوريين.



في قضية عصابة الأطفال، تتوسع التحقيقات وتتشعب.